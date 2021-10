Pronađen skupocjeni automobil Nikoline Ristović: 'Hvala policiji, bilo je kratko i napeto'

Osam mjeseci nakon što je otrovana plinom voditeljicu Nikolinu Ristović zadesile su nove nevolje. Naime, jutros joj je netko ukrao skupocjeni automobil marke Audi, a nakon što se požalila pratiteljima na Instagramu automobil je ubrzo i nađen.

- Hvala svima, a posebno djelatnicima Prve i Pete policijske postaje. Bilo je kratko i napeto - otkrila je Ristović.

Samo sat vremena ranije pratitelje je zamolila za pomoć otkrivši detalje o krađi. - Ukraden jutros oko 04:00, viđen dva puta kod Markuševca i pobjegao policijskoj patroli oko 08:00 u Gračanima. Kako je to moguće? Ako ga vidite, javite meni ili zovite policiju. Hvalaaa - napisala je voditeljica uz fotografiju automobila beogradskih tablica. Ispod objave odmah su se počeli nizati komentari pratitelja koji tvrde da su ga vidjeli, no do ovog trenutka automobil nije pronađen.

Podsjetimo, u veljači su voditeljica i njezina 6-godišnja kći Una bile otrovane plinom u svom domu u Zagrebu.

Razlog tomu je, kako nam je Nikolina dodatno pojasnila, trovanje ugljičnim monoksidom uslijed puknute plinske cijevi u zgradi na kojoj se vrši sanacija. - Istina je da se to dogodilo i trenutno je policija na uviđaju kako bi ustvrdila okolnosti. Ja samo mogu pretpostaviti da je u pitanju puknuće cijevi uslijed sanacije zgrade koja se trenutno odvija. Servis smo obavili u srijedu i bilo je sve u redu s plinskim instalacijama, a ovo se dogodilo sa subote na nedjelju - kazala je tada voditeljica koja je zbog trovanja zajedno s kćeri završila u bolnici. Pukom srećom izbjegnut je crni scenarij, a Nikolina je nakon drame jedno vrijeme živjela u hotelu.

Foto: Instagram/riley.loudermilk

