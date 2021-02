Nikolina i kći pretrage nastavljaju u Beogradu: 'Krim policija sve utvrđuje, odgovornima idu tužbe'

Voditeljica Nikolina Ristović posljednjih je dana u hotelu sa suprugom Vidojem i kćerkicom Unom Sofijom otkako su se ona i kćer otrovale ugljičnim monoksidom u svom stanu u Zagrebu. U svoj se stan nije vratila, nije htjela, a nije ni mogla.

- Cijeloj zgradi je sad već isključen plin tako da je život tamo potpuno nemoguć - kazala je voditeljica za 24 sata. U hotelu je već desetak dana, no uskoro se vraća u Beograd.

- Bit ću tamo sljedećih desetak dana. Da malo za promjenu živim u kući. Kaotično mi je živjeti u hotelu, a u Beogradu ću nastaviti s pretragama - kazala je potom i potvrdila da su ona i kćer sada u redu, no i dalje trebaju pričekati daljnje pretrage gdje će se vidjeti koliko su joj zapravo oštećena pluća.

- Prvih nekoliko dana sam zaboravljala stvari, ali sad sam OK. Subjektivan osjećaj je manje više OK. Krim policija utvrđuje kvalifikaciju krivičnog djela. Kroz nekoliko dana će se sve znati. A onda ću i ja stisnuti s tužbom odgovorne - zaključila je Nikolina.

Podsjetimo, Nikolina nam je u razgovoru na dan izlaska iz bolnice ispričala što se točno dogodilo.

- Mojoj kćeri Uni je ustanovljeno teško trovanje. Ne znamo još kakve će biti posljedice. Morat će na neurološka ispitivanja, a ja moram obaviti pretrage srca i pluća - kazala je voditeljica koju su spasili prijatelji provalivši u stan nakon što više nije odgovarala na pozive supruga Vidoja, koji je u tom trenu bio u Beogradu.

- Kad sam rekla da se ne osjećam dobro, nakon što je Una počela povraćati, njemu je to bilo sumnjivo. On je počeo agresivno sve zvati da provjere što se događa jer se više nisam javljala na telefon nakon tog razgovora. To je već bilo oko pola 3 ujutro. Naš prijatelj koji živi nedaleko od nas je zvao policiju i objasnio im da mora provaliti u kuću jer nitko ne odgovara, ali psi laju - prepričala je Ristović ističući da su ih samo minute dijelile od kobnog scenarija.