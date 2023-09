Nikad viđeno dosad! Jerko za pljeskavice koristio šestar: 'Probala sam glavno jelo iz poštovanja'

Programer Jerko Treska ugostio je protukandidate u četvrtom danu 'Večere za 5'. U svom domu u Nedelišću pokazao je svoje vještine pisanja pjesama, spravljanja jela te je stoga dobio desetku od Stele, devetku od Božidara te sedmicu od Božene. "Moja ocjena je čista sedmica, Jerko - jako si mi drag, ali zbog jednostavni tvojih jela dajem sedmicu", objasnila je. Jelena je sve zaključila osmicom - 'u glavnom jelu mi je pljeskavica bila presušena, a u desertu su palačinke bile žilave'. Jerko je na kraju stoga dobio 34 boda te je time zauzeo treće mjesto

Pripravu večere Jerko je započeo predjelom koje je nazvao Piccolo Bianco. Napravio je pretepeni grah - grah s mlijekom, tradicionalno jelo Jerkovog kraja. Nastavio je pripravom glavnog jela. Pusti otok činili su mljeveno meso, jeger, hrenovke... Ambiciozno je odlučio spraviti autorsko jelo kojim je želio fascinirati goste. Želio je biti precizan pa je u pripremanju pljeskavica koristio i šestar! U 'Večeri za 5' - prvi put! Za desert, Jerko je spravio Palla Zucchero. Palačinke sa šećerom posljednje što je Jerko odradio u svojoj večeri.

Stol je postavio u svom uredu, a potom priredio aperitiv. Uz prigodna pića, orahnjaču te kiflice - Jerko je raspoloženo dočekao goste. "Bio je pod stresom", ocijenila je odmah po dolasku Božena. Jelena i Stela nisu se složile, ocijenile su da je Jerko bio odlično raspoložen. Ponudio je ekipi liker od kave te lozovaču i misterioznu 'prvu ligu'. "Večeras mi je bio najbolji aperitiv", pohvalila je Jelena domaćina.

VEZANI ČLANCI:

Uslijedilo je predjelo! Piccolo Bianco skrivao je grah s mlijekom. "To je tradicionalno međimursko jelo, tako je i trebalo izgledati", izjavila je Jelena. "Pojela sam toliko tek da probam", poručila je Božena. "Nije mi odgovaralo mlijeko, a niti grah", zaključila je. Jelena je s predjelom bila zadovoljna, a onda je uslijedila mesna rapsodija - Pusti otok.

Hrenovke kao palme, pljeskavica i jeger kao panj i deblo - Jerko se potrudio oko dekoracije glavnog jela. "Meni je to izgledalo kao naseljeni otok", komentirao je odmah Božidar. "S obzirom na to da je komičar pripremao, izgledalo mi je komično", dodala je Jelena, a simpatije je Pusti otok osvojio i od Božene. Uz Pusti otok, išla je i krumpir salata te mladi luk. "Okus glavnog jela mi nije odgovarao, ne jedem ništa od toga, no iz poštovanja prema njemu sam probala", otkrila je Božena. Božidar je, pak, pohvalio Jerkovu pljeskavicu. "Jerko je dokazao da nije toliko nesposoban koliko misli", zaključio je.

Maštovito glavno jelo zaključeno je desertom - palačinkom sa šećerom. "Za desert bi dala naziv pusti otok", kroz smijeh je izjavila Stela. Palačinke su srećom, ipak, bile punjene čokoladom i džemom. "Slatko je, ali su malo žilave", komentirala je Jelena. "Palačinke su bile prejednostavne", zaključila je, pak, Božena.

Za kraj, Jerko je ekipi udijelio prigodne poklone, a potom je stiglo iznenađenje - Jerko kao pjesnik. Pred gostima je pročitao svoju pjesmu, posvećenu upravo 'Večeri za 5' te je time neobičnu avanturu priveo kraju.

VIDEO Promocija knjige "Depra" autora Aleksandra Stankovića u kojoj opisuje svoju borbu s depresijom