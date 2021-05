Nikad izazovnije izdanje! Billie Eilish na naslovnici Voguea nosila haltere hrvatske dizajnerice

Naslovnicu britanskog izdanja časopisa Vogue krasi američka pjevačica Billie Eilish (19) u, za nju, pomalo netipičnom izdanju. Mlada Eilish na naslovnici se pojavila u donjem rublju i korzetima roze, crne i boje kože te kao platinasta plavuša i ovim izdanjem je iznenadila svoje obožavatelje koji se pitaju zašto je odjednom odlučila snimiti ovakvu naslovnicu.

Uz nju, veliko postignuće ostvario je i čakovečki brend Coco's Retro Closet u vlasništvu dizajnerice Gordane Lakić. Njene haltere nosi upravo 19-godišnja zvijezda na naslovnici prestižnog modnog časopisa.

"Bez teksta sam. Hvala" - napisala je Lakić oduševljeno ispod fotografije na službenom Instagramu brenda.

Ona se inače godinama bavi dizajniranjem i ručnom izradom donjeg rublja, a sada je njezin komad dizajna završio na naslovnici novog broja Voguea.

Ova mlada glazbenica bila je poznata po svojoj crnoj kosi s kričavo zelenim pramenovima i izrazito širokoj odjeći koju je nosila. „Nitko ne može imati mišljenje o mom tijelu, jer nitko nije vidio što je ispod odjeće. Nitko ne može reći: 'vitka je', 'nije vitka', 'ravna je', 'debela je'“, rekla je Eilish u jednom intervjuu ističući svoju slobodu izbora.

Eilish je sama dala komentar na svoju promjenu boje kose kao i stila odijevanja. „Sada se osjećam više kao žena“, rekla je. Za svoju promjenu načina odijevanja rekla je da nikada nije učinila ništa slično, osim kada je bila sama. Eilish je sama rekla da je željela istražiti ljepotu korzeta, njihove oblike, vezice, dizajn, ali da ju je kod ovog izbora privukla i njihova restriktivna funkcija. „Iskreno, mrzim svoj trbuh i zato me privuklo“, objasnila je Eilish u intervjuu koji je dala za Vogue. Dodala je i da je svjesna da će mnogi komentirati zašto želi nositi korzet ako se zalaže da pozitivan pogled na svaku figuru tijela kao i zašto ona onda ne pokazuje svoju figuru. „Moja stvar je da mogu napraviti što god zaželim“, odgovorila je pjevačica. Istaknula je i da je poanta svega u tome da se osjećate samopouzdano. „Ako želite napraviti operaciju, napravite je. Ako želite odjenuti haljinu za koju vam netko kaže da izgledate preveliko u njoj, odjenite je. Ako osjećate da izgledate dobro, onda izgledate dobro“, istaknula je glazbenica.

Eilish je i sama podijelila ovu fotografiju na svojim društvenim mrežama, a u opis je stavila da su joj ove fotografije drage te da je uživala na snimanju. Iznenađeni fanovi također su komentirati. „Sanjam li?“, „Izgledaš tako dobro“, „Ne mogu vjerovati“ bili su samo neki od komentara.

Iako se njezin dosadašnji modni odabir povezivao s pozitivnim stavom prema tijelu i dobrim primjerom za razliku od drugih zvijezda, ona je uvijek tvrdila da se ne zalaže ni za što od toga. „Pokažeš svoju kožu i odmah si laka, drolja i kurva. Ako jesam, onda sam ponosna. Ja i sve djevojke“, rekla je te dodala da se trebamo okrenuti i osnažiti oko te teme jer pokazivanje tijela ne bi trebalo oduzeti poštovanje.

Eilish je u ovom intervjuu govorila i o tome kako iako uživa podršku svojih bližnjih te je oni prate u stopu kroz karijeru, ipak je ona samostalna osoba. Progovorila je i o svojim političkim stavovima, važnosti osnaživanja žena te govorenja o obiteljskom nasilju jer se može svakome dogoditi.

Podsjetimo, Billie Eilish je američka pjevačica i kantautorica poznata po pjesmama 'Ocean Eyes', 'When the Party's Over', 'Wish You Were Gay' i 'Bad Guy'. Izdala je dva albuma te osvojila brojne nagrade među kojima su i četiri nagrade Grammy.

