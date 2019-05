Nije pronašla ljubav na selu, a zbog ljubomore kolegica dala je otkaz na poslu

Bivša kandidatkinja showa ''Ljubav je na selu'' 21-godišnja Victoria Memić pokušala je osvojiti srce farmera Jovana Karapandže, to joj nije uspjelo, no sada je za 24sata otkrila da se nakratko zaručila. Iako je s odabranikom živjela, odlučila ga je ostaviti.

– Uživam u samoći, mlada sam i mogu što želim. Skoro svi bivši momci ili 'brijači' su mi se javili, a prijateljice s kojima se nisam čula godinama zvale su me na kavu, no sve sam to ''otkantala'', jer držim se onog ''ne diraj u govno da ne smrdi'' – rekla je Victoria.

Trenutačno je nezaposlena i živi sa sestrom u Zagrebu. Posao je potražila u Austriji, gdje je neko vrijeme radila kao njegovateljica, a nakon toga i u trgovačkom centru. Victoria tvrdi da su kolegice bile ljubomorne na nju i da je zbog toga dala otkaz.

Sada razmišlja o odlasku u Njemačku zbog dobre zarade, ali i zato što voli pomagati ljudima.