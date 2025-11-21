'Nije lako stati pred kamere i ogoliti emocije, a nakon nesuglasica u žiriju zna biti i tihe mise'

Ova sezona "Supertalenta" oduševila nas je brojnim novim kreativnim kandidatima, a sve njih za nas je ocijenio žiri koji čine Martina Tomčić-Moskaljov, Fabijan Pavao Medvešek, Maja Šuput i Davor Bilman. Oni su kroz show odabrali kandidate kojima su dali zlatne ulaznice u polufinale, ali i dali prolaz onima koji to zaslužuju. Svoju zadaću vrlo su revno obavili, a bit će i u velikom finalu 12. sezone showa koja će održati u Areni Zagreb. Naime, po prvi put u povijesti hrvatske verzije ovog globalno poznatog formata, gledatelji imaju priliku kupiti ulaznice i uživo prisustvovati spektakularnom finalu, a time Supertalent ujedno postaje i prvi televizijski show čije će se finale održati u najvećoj dvorani u Hrvatskoj. Finale je zakazano za nedjelju, 21. prosinca od 19:15 sati, a nakon ove lijepe vijesti porazgovarali smo i s dugogodišnjim članom žirija ovog showa Davorom Bilmanom koji nam je otkrio kako "Supertalent" izgleda iza kamera. Profesionalni plesač i plesni sudac, koji je i poslovni savjetnik te član žirija ovog showa, ispričao nam je kako se žiri slaže iza kamere, kako izgleda dan na snimanju, što to mora imati osoba kako bi osvojila žiri, ali i o kojem automobilu sanja te što savjetuje svom sinu.