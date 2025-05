Nevjerojatno zabavna dekonstrukcija one Amerike koja je naprosto prebogata, iz koje dolazi sam Trump

Your Friends & Neighbors, Apple TV+

Nevjerojatno dobra serija koja opisuje svijet Amerike visokih nancija, upravo one iz koje dolazi Donald Trump. A koja je nevjerojatno bogata, dekadentna i u praktično stalnoj sredovječnoj krizi. Netko je napisao da sve podsjeća na “Bijeli lotos” - ali nakon godišnjeg. Jon Hamm je Andrew Coop Cooper, direktor u velikom hedge fondu koji za sebe misli kako je nezamjenjiv, odnosno siguran da će moći održavati luksuzni život za sebe i svoju obitelj, a održavati sestru i roditelje. Međutim, u samo nekoliko dana sve oko njega ruši se, žena ga vara s najboljim prijateljem, gazda ga izbacuje jer se provodi noć s jednom od djelatnica, ali zapravo zato da bi se domogao njegovih klijenata. Andrew ostaje bez karijere i novca, u nezgodnoj dobi nešto prije 50. kada je prepametan ali i preiskusan, dakle prijetnja je. Ova serija, dakle, govori o nizu tema, nije u tome prva takva, ali je najoriginalnija. Jer, Andrew, da bi održao dosadašnji standard, počinje krasti po okolnim kućama, od ljudi koje zna i s kojima se druži. A pokradene skupe satove i druge vrijednosti preprodaje iskusnoj vlasnici zalagaonice koja je u sirotinjskom Bronxu. Dovoljno je vidjeti samo onu jednu sekvencu u kojoj Jon Hamm, odnosno Coopu, svega par rečenica opiše život koji vode bogati i moćni, a koji je uz sve što imaju zapravo prazan i besmislen te je u njemu važan upravo samo novac. I koji živote provodi po četvrtima i lokacijama praktično detaširanima od obične svakodnevice u kojoj prosječni u pravilu spajaju kraj s krajem. I gdje je najveći izazov otići u krevet s nečijom ženom, jer sve ostale izazove, skupe automobile, pića i satove, ionako već imaju. Ovdje se taj život prikazuje rastavljen do zadnjeg detalja, do većine apsurda koje takav život nosi, a rekli bismo kako su najzanimljivija zapravo djeca i odnos takvih ljudi prema njima. Ako već nisu pod izravnim pritiskom održavanja standarda u kojemu rastu, a ono su pritisnuti da se u taj standard uklope. Jon Hamm i ovdje pokazuje zašto je jedan od najtraženijih glumaca današnjice, a rijetko smo vidjeli da publika javno bjesni na Apple zašto, poput Netflixa, ne omogućuje da se vidi odjednom cijela sezona. Slažemo se, jer cijela stvar je nevjerojatno zabavna dekonstrukcija one Amerike koja je naprosto prebogata. Jer, uz Hamma tu su odlične Amanda Peet te Olivia Munn u dosta velikom castingu koji jako dobro prati središnju guru. Sigurni smo da ćete se snaći i ovo nekako pogledati ili da će barem vrlo uskoro netko preuzeti, jer je serija doista odlična u jednoj već sada iznimno dobroj streamerskoj i televizijskoj sezoni.