'Neuzvraćena ljubav najgore je što mi se u životu dogodilo'

Glumica Deniz Baysal u seriji "Fazilet i njezine kćeri", koja se upravo emitira na Novoj TV, tumači muškobanjastu Hazan u koju se zaljubio mladi Sinan, crna ovca obitelji Egemen, a kasnije i njegov stariji brat Yagiz.

U seriji je tvrdoglava djevojka koja drži do svojih principa, a baš zbog toga je i prihvatila ulogu iako je u stvarnom životu sušta suprotnost svog lika i oličenje ženstvenosti. Mnogo putuje i obožava životinje, a nije joj mrska ni moda pa često obožavatelje inspiria svojim zanimljivim odjevnim kombinacijama. Voli svoj posao i kolege s kojima radi te za cijelu produkciju serije ima samo riječi hvale.

- Na setu je vrlo ugodno. Želim od srca zahvaliti cijeloj produkciji što je okupila takvu ekipu i pogotovo našem redatelju. Veoma smo kompatibilna i zabavna ekipa. Ako pitate za pauze između snimanja scena, uglavnom ih je malo. Ako taj dan ima mnogo posla, najviše volim spavati.

Deniz se glumom počela baviti u trećem razredu osnovne škole kada se upisala u školsko kazalište, a s vremenom se sve više vezala za glumu. Otkrio ju je njezin profesor koji joj je predavao deset godina i koji ju je upisao u agenciju. Deniz kaže da je sve počelo zahvaljujući njemu, a onda je strpljivo čekala. Već je neko vrijeme u vezi s glazbenikom Barişom Yurtcuom, no iako često dijeli fotografije s njim na Instagramu, ne voli puno govoriti o tom aspektu svog života.

- Može li se uopće živjeti bez ljubavi? Samo je to ljubav koja je čovjeku neprimjetna. Ja sam zaljubljena i u svoj posao. Ljubav će uvijek postojati u mojem životu - rekla je glumica, koja tvrdi da joj nisu dojadili muški obožavatelji. - Ako imaju ljepotu srca, svejedno mi je je li riječ o ženama ili muškarcima. Drago mi je što postoje i svima im zahvaljujem - kaže glumica.

Govorila je i o estetskim korekcijama, priznala je da je operirala nos. No tvrdi da su joj usne potpuno prirodne. - U srednjoj školi bila sam u košarkaškoj ekipi. Imala sam sitnu nezgodu. Smetalo mi je i išla sam na zahvat. Osim toga, nisam operirala ništa drugo. Za usne me ionako često pitaju. One su potpuno moje - kazala je Baysal. Jako je zaljubljena u svoj posao i zato od osobe koja je u njezinu životu očekuje da to poštuje. Tvrdi da bi veza, čak i ako je sve u njoj na mjestu, mogla kiksati upravo zbog toga. Napominje da ne može funkcionirati s nekim tko joj se petlja u posao. - Ne volim otvorene intervencije poput: „Nemoj to nositi" i „Nemoj to raditi." Ja sam netko tko zna kako se treba ponašati kad imam nekoga u svom životu.

U kratkom vremenu shvatim što se drugoj osobi sviđa, a što bi joj moglo smetati i ponašam se u skladu s time. Nema ni potrebe da ikako intervenira - odgovorila je odlučno, ali dodala da ne trpi dečke koji rade gluposti. - Ako je jako blizak s curama ili ako potajice telefonira, pitam ga što se događa. Ukratko, ograničavam momke koji čine gluposti. Osvrnula se i na ljude koji varaju u vezi. - Ako vara, to je zato što je jadna osoba koja se samo želi dokazati i praviti važna. Koliko znam, nisu me varali. Nadam se da je doista tako. Nisam doživjela ništa što bih mogla okarakterizirati kao grozno. Naravno, doživjela sam veze u kojima druga strana nije imala intenzivne osjećaje poput mene i u kojima nije bilo cvrkutanja. To je najgore što mi se dogodilo - otkrila je glumica. Kazala je da su okidač za prijevaru prevelika ograničenja. - Zabrane su privlačne. I oni koje obitelji previše ograničavaju po svaku se cijenu trude probiti kroz zabrane. Tako je u svakom odnosu.

Ne vjeruje da je definicija idealnog muškarca kojeg svi traže istinita, ne traži određene kriterije poput građe tijela, boje kože, stila odijevanja ili određenog zanimanja. - Nikad se ne zna kada ćemo se i u koga zaljubiti. Moje srce može kliznuti i prema sasvim nepovezanoj osobi. Prepuštam se, vidjet ćemo što će biti. Priznaje da nikada nije bila u vezi s osobom s kojom to nije htjela.

- Katkad se znalo dogoditi da moja ljubav splasne dok veza i dalje traje, no nastavila bih održavati vezu jer bi joj u tom trenutku prekid veoma teško pao. Nikada ne želim povrijediti drugu osobu.

O mogućnosti braka nije htjela previše razgovarati. - O tim temama ne mogu govoriti odrješito. Nikad se ne zna što će se dogoditi. Pričekat ću i vidjet ćemo...