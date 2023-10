Nekoć 'zločesti dečko Hollywooda' danas živi puno mirnijim životom, a jednom je bio osumnjičen za ubojstvo

Kada je stotinu godina star globalni medijski brend koji doseže zajedničku publiku od više od 100 milijuna širom svijeta putem svojih kultnih časopisa i digitalnih platformi, magazin Time objavio listu 100 najutjecajnijih ljudi u svijetu za 2023. godinu, uz političare i umjetnike iz cijelog svijeta na prestižnom popisu našla su se i poznata lica iz svijeta showbiza. Među njima i irski glumac s hollywoodske A-liste, Colin Farrell, nimalo slučajno.

Samo ove godine, kada je riječ o ključnim filmskim nagradama, ovjenčan je Zlatnim globusom i nominacijom za Oscara. Njegova kolegica s velikog platna Nicole Kidman, koju je magazin Time angažirao da napiše popratni komentar, prisjetila se kada je skupa s Farrellom glumila u filmovima "The Beguiled" i "Ubojstvo svetog jelena" 2017., pa napisala da se osjećala "kao da je pronašala svog viteza u sjajnom oklopu i svog partnera u zločinu".

"Bio je vrlo emocionalno otvoren sa mnom, a ja sam vrlo zaštitnički nastrojena prema njemu. Divim se njegovoj upornosti, otpornosti i sjajnom smislu za humor. Ima takav irski senzibilitet", napisala je Kidman, pa ga nazvala "glumčinom" koja se "ne boji tona ili žanra" i čiji "ego nije vezan za njegove izvedbe".

Ma tko bi to rekao - mogao bi pomisliti svatko tko barem letimično prouči njegovu burnu biografiju. Nekadašnji neprilagođeni klinac iz Dublina koji je postao magnet za filmsku publiku diljem svijeta uistinu je prošao dug, vjetrovit i trnovit put do trona.

Colin James Farrell rođen je 31. svibnja 1976. godine u Castleknocku, predgrađu Dublina, kao najmlađe od četvero djece Rite Monaghan i Eamona Farrella. Otac je vodio dućan zdrave hrane, a prije toga je šezdesetih godina igrao nogomet za Shamrock Roverse, kad je klub bio na vrhuncu. I njegov brat Tommy bio je član tog kluba pa je u takvom sportskom okruženju i mali Colin htio nastaviti obiteljsku tradiciju. No, roditelji su ga poslali u privatnu srednju školu Castleknock, u kojoj je glavni sport bio ragbi. Okušao se i u tom sportu, ali su mu treninzi bili previše zamorni i, osim toga, počele su ga zanimati druge stvari.

"Nekako mi je splasnuo interes za sport. U to sam doba počeo motati džointe, prvi put u životu probao pivo i otkrio djevojke, i to je bilo to. Volio sam nogomet i dalje, ali su mi djevojke bile puno zanimljivije", ispričao je kasnije. U to je doba stekao reputaciju zločestog dečka koji svako malo upada u nevolje. Tukao se s vršnjacima, bio uhićivan zbog prebrze vožnje, uživao lake droge...

Roditelji su ga zato upisali u internat, poznat po krutoj, strogoj disciplini, želeći ga tako izvesti na pravi put, ali nisu uspjeli. Colin se nastavio suprotstavljati autoritetima i u novoj školi se potukao s ravnateljem pa su ga izbacili. Kad im ni to nije uspjelo, roditelji su ga na godinu dana poslali na drugi kraj svijeta, u Sydney, nadajući se da će možda sazreti u potpuno novom okruženju. Istina, u Australiji se Colin brzo snašao i stekao nove prijatelje, ali je s njima nastavio raditi isto ono što i u rodnom Dublinu - izlaziti, opijati se i drogirati.

Pa i više od toga: kao 18-godišnjak je u Sydneyu bio osumnjičen u slučaju ubojstva zbog policijskog crteža okrivljenog, koji mu je nevjerojatno nalikovao. Nije pomogla ni njegova izjava da se te večeri ne sjeća jer je doživio kratkotrajno pomračenje uma. Jedini alibi bio mu je dnevnik koji je vodio njegov prijatelj, u kojem je pisalo da su njih dvojica te večeri posjetila zabavu na drugoj strani grada.

"Vidio sam fotorobot muškarca koji je zapravo počinio ubojstvo, koji mi je bio sličan. Na trenutak, budući da sam zbilja pretjerao s alkoholom te večeri, pitao sam se jesam li uistinu mogao počiniti takav zločin. Ispričali su mi kako je čovjek umro, a čovjek s crteža mi je s gustim obrvama, madežom na licu i irskim naglaskom uistinu nalikovao. Bio sam prestravljen. Srećom, prijatelj je na kraju razjasnio cijelu situaciju i dokazao policiji da smo mi te večeri bili na partyju na drugom kraju grada i konzumirali ecstasy", priznao je godinama kasnije gostujući u "The Tonight Showu" Jimmyja Fallona.

Kad se vratio kući u Dublin, našao je novu zanimaciju. Majka ga je nagovorila da sa starijim bratom Eamonom ode na tečaj irskog plesa. Nije se dugo zadržao, ali je stečeno znanje iskoristio nešto kasnije i dobio posao u plesnoj radionici u noćnom klubu Docs u gradiću Limericku na zapadnoj obali Irske. U to je doba sanjao i o pjevačkoj karijeri pa se prijavio na audiciju za boy band Boyzone, koji je kasnije postao jako popularan.

Na nekom koncertu u noćnom klubu Farrell je plesao u kožnim hlačama i košulji kada mu je prišao agent i rekao mu da dođe na audiciju za bend. Odbijen je, kako je rekao, nakon "šokantne izvedbe" pjesme Georgea Michaela "Careless Whispers". Navodno ju je toliko loše otpjevao da su dečki iz benda tražili da je ponovi samo kako bi mu se još mogli smijati.

Nakon što je pogledao Spielbergov hit "E.T." s Henryjem Thomasom, koji je glumio Elliota, odlučio je - postat će glumac. Na bratov nagovor upisao je glumačku školu, no odustao je kada je izabran za ulogu Dannyja Byrnea u BBC-jevoj drami "Ballykissangel".

"Mogućnost da glumim u toj seriji bila je jedna od najboljih stvari koja mi se mogla dogoditi", kaže. I dok se sa školom mučio, gluma mu je "pomogla da postane čovjek".

"Nisam pretjerano educiran. Nisam čak ni završio srednju školu, što me ograničilo. U to vrijeme nije bilo individualnog pristupa studentima, a ja sam bio sanjar. Nisam baš sanjao o Hollywoodu, ali gledao sam kroz prozor i maštao da sam negdje tamo daleko, da živim život. Barem je sanjarenje uvijek bilo dopušteno", ispričao je svojedobno.

Vrlo brzo, "američki san" irskog glumca postao je stvarnost. Vrata mu je otvorila uloga u redateljskom debiju Tima Rotha "Ratna zona", no na karijeri je prvenstveno bio zahvalan oskarovcu Kevinu Spaceyju, koji ga je vidio na kazališnim daskama i pružio mu priliku. Put prema vrhu otpočeo je filmom Joela Schumachera iz 2000., "Zemlja tigrova". Koliko je irski glumac oduševio Hollywood, govori i to da ga je Steven Spielberg 2002. angažirao u "Specijalnom izvještaju", u kojem je glumio s Tomom Cruiseom, potom je stigla "Telefonska govornica", onda i "Američki odmetnici".

A onda mu se, samo četiri godine kasnije, dogodio veliki fijasko. Iako su očekivanja bila velika te su svi bili uvjereni da će film Olivera Stonea "Aleksandar Veliki" postati veliki holivudski blockbuster, uspjeh je izostao. Tek kasnije Farrell je priznao kako je pomno pročitao sve negativne kritike napisane o njemu i o filmu. "'Aleksandar Veliki' je bio veliki film, s hrpom Iraca koji su igrali velike uloge i svi smo mislili da idemo u Hollywood, no nije uspio. Dogodio se nevjerojatni fijasko na blagajnama, a ja sam bio svjestan da ću, ako ne uspije, biti u problemu jer sam uložio sve u ovaj film", rekao je.

U to vrijeme eksperimenti s alkoholom i drogom oteli su se kontroli i postali svakodnevica toliko da je, nakon što je 2006. snimio "Poroke Miamija", otišao na rehabilitaciju. O tome je pak pričao gostujući kod Davida Lettermana. "Kada sam pao i udario glavom u dvorištu, znao sam da moram nešto poduzeti. Ne možete tek tako prestati piti i nastaviti se ponašati kao i prije. Alkohol je bio prisutan velik dio mog života i dio je moga identiteta, zbog njega sam se osjećao kao muškarac", rekao je.

"Kada prestanete piti, vaš se život ipak promijeni. Bio sam pijan i napušen od svoje 14. godine pa je odluka da odem na rehabilitaciju bila teška. Umirao sam, ali sada sam jedan od sretnika koji su uspjeli pobijediti ovisnost", priznao je Farrell i dodao da je nakon svega odlučio potražiti nešto čime će umiriti um i tijelo i čemu će se posvetiti kako ne bi ponovno zaglibio.

Kako je rekao, bio je sumnjičav prema jogi i iako mu je isprva bila prilično zastrašujuća, nakon prvog sata shvatio je da povratka više nema. Danas je svjestan koliko mu je upravo joga pomogla te da je zahvaljujući njoj postigao ravnotežu između tijela i uma. Uspjeh nije izostao, pa je za film "Kriminalci na godišnjem" osvojio 2009. svoj prvi Zlatni globus.

Unatoč globalnoj prepoznatljivosti, nevjerojatnom nizu kvalitetnih uloga, nagrada i milijunskim zaradama, nikada nije dopustio da mu slava udari u glavu. "Uspjeh je tako relativan pojam. Ne budim se ujutro s mišlju da sam uspio, a slava kao takva ne garantira vam sreću. Znam što je važno u životu. Znam da to što se na ekranu dva sata uspješno pretvaram da sam netko drugi ne znači da sam bolja osoba od nekoga drugog. Vodim računa o malim stvarima, onim najjednostavnijim i krucijalnim za život", objasnio je.

Colin Farrell ne posustaje nizati filmski hit za hitom. Samo posljednjih godinu dana mogli smo ga gledati u drami "After Yang" u ulozi zabrinutog oca čija se posvojena kći sprijateljuje s androidom, a kada se ovaj počne neobično ponašati, on mora donijeti odluku koja bi mogla imati dalekosežne posljedice. Potpuno drukčiju rolu, negativca Oswalda Cobblepota, odigrao je, i to sjajno, slažu se kritičari, u novom "Batmanu" redatelja Matta Reevesa. Odličan je i u drami "Trinaest života", snimljenoj po istinitom događaju, u ulozi ronioca koji je spašavao male tajlandske nogometaše i njihova trenera zarobljene u poplavljenoj špilji Tham Luang na sjeveru Tajlanda. U svakom tom filmu Farrell je potpuno svoj - i u svakom je potpuno različit i uvjerljiv u ulozi koju glumi.

Kada je riječ o njegovom privatnom životu, iako je o njemu nerado govorio, do znatiželjne javnosti dospjele su mnoge zanimljivosti. Prva javna veza bila mu je s britanskom glumicom i pjevačicom Ameliom Warner, s kojom se 2001. i vjenčao, no brak je potrajao tek četiri mjeseca. Ona je tada imala 19, a on šest godina više. Vjenčanje je održano na egzotičnom otoku Bora Bora.

Na podužoj listi njegovih djevojaka našle su se Lake Bell, Lindsay Lohan, Carmen Electra, Angelina Jolie, Demi Moore, pa čak i Britney Spears. S modelom Kim Bordenave 2003. je dobio sina Jamesa koji, kako je četiri godine nakon njegova rođenja otkrio Farrell, boluje od Angelmanovog sindroma. Riječ je o rijetkom genetskom poremećaju koji karakteriziraju zaostajanje u intelektualnom i fizičkom razvoju, a postoje i problemi s govorom i hiperaktivno ponašanje.

"Dijelimo najmanje pobjede kao da su najveće. Prva izgovorena riječ sa šest, sedam godina, s devet je naučio sam jesti… Kada si roditelj djeteta s posebnim potrebama, važno je osjećati se i znati da nisi sam. Zato sam odlučio, nakon razgovora s Jamesovom majkom, javno progovoriti o tome i osnažiti druge roditelje koji se suočavaju sa zdravstvenim problemima svoje djece", izjavio je svojedobno Farrell, koji je i glasnogovornik i ambasador Angelmanova sindroma te radi na tome da prikupi sredstva koja pomažu djeci oboljeloj od njega.

Nekoć smatram "zločestim holivudskim dečkom", danas živi puno mirnijim životom. Otvoreno priča i o dugogodišnjoj borbi s ovisnostima.

"To kroz što sam ja godinama prolazio, nažalost, zasigurno nije rijetkost u današnjem modernom svijetu. Uvjeren sam da svaki ovisnik ima svoju priču. Biti ovisan i ne znati što učiniti u svijetu u kojem se to očekuje od muškaraca stvara pritisak i vodi prema alfa ponašanju", rekao je glumac za Irish Independent 2017. godine.

"Znate, ako se mi kao muškarci ne znamo nositi sa strahovima, to postaje kancerogeno te često rezultira nasilnim ponašanjem i drugim devijacijama. Da bismo se suočili s tim, moramo sagledati svaki kutak života, analizirati sve što nas je dovelo u to stanje. Napravio sam to i počeo se boriti protiv toga. Živio sam kao u magli sve do tada", dodao je tada.

Zbog sina i njegovog zdravstvenog stanja aktivirao se kao humanitarac, pa tako pomaže u kampanji protiv nasilja Stand Up!, koji organizira irska LGBT grupa, a postao je i službeni veleposlanik Svjetskog kupa za beskućnike, čime promovira ulični nogomet pokušavajući nadahnuti ih da promijene život.

Drugog sina Henryja Tadeusza dobio je 2009. s poljskom glumicom Alicjom Bachleda-Curuś. Upravo je svojim dječacima posvetio govor na ovogodišnjim Zlatnim globusima, nakon što je proglašen najboljim u kategoriji glavnog glumca za film "Duhovi otoka". Irski glumac čiji su život obilježile velike krize - od borbe s alkoholom i drogama do seks-skandala i optužbe za pokušaj ubojstva - konačno je pronašao mir sa sunarodnjakinjom Kelly McNamarom, a sa 46 godina je, za spomenuti film, zaradio i prvu nominaciju za Oscara.

"Napravio sam puno pogrešaka i povrijedio ljude na načine koji su me ispunili sramom. Ipak, ne bih ništa mijenjao u prošlosti jer u suprotnom ne bih bio ovdje danas, no znam da postoje trenuci u kojima sam povrijedio ljude i volio bih da ih mogu vratiti, no ne mogu. Sve što mogu učiniti u budućnosti je postati bolja osoba, učiti iz toga i truditi se da više nikoga ne povrijedim. To je moja osobna karma", poručio je Colin Farrell.

