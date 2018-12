Nekada je bio zvijezda, a danas bi ga malo tko prepoznao: 'Ovo se dogodi kada se 30 godina drogiraš'

Poznati američki komičar Artie Lang potpuno je posrnuo. Pokazuje to i njegova posljednja objava na Twitteru kojom je svima dao do znanja kako je poročan život ostavio trafa na njemu.

Lang je danas gotovo neprepoznatljiv, a njegov nos zbog dugogodišnje ovisnosti o kokainu potpuno je deformiran. -To je to, ali vjerujem da je njezin nos imao septum i nije bio ovako ogavno deformiran zbog tri desetljeća zloupotrebe droga - napisao je uz šokantnu fotografiju.

This is it but I believe her nose had a septum and had not been hideously deformed due to over 3 decades of drug abuse. pic.twitter.com/U2LmcnpI4B