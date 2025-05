Ne mogu sakriti sreću! Kristina i Marko uselili zajedno, a ona poručila: 'Ja nemam putra na glavi, zadnja ću se smijati'

Nakon burne ceremonije i svađe nekih parova, uslijedila je zamjena parova u RTL-ovom sociološkom eksperimentu "Brak na prvu". Stručnjaci su odlučili da Kristina i Marko zajedno usele te Irma i Franjo, a prvi par je odmah prihvatio taj razvoj događaja, dok Franjo i Irma nisu bili za to.

Nakon useljenja, Marko i Kristina raspravljali su o situaciji u kojoj su se našli. "Ja nemam putra na glavi tako da slobodno, mogu mi suditi koliko hoću. Ja ću se zadnja smijati", rekla je ona. Marko je rekao da i on u to vjeruje. "Ako ih to veseli, neka. Baš me zanima što će sad. Sad živimo zajedno kao pa me sad baš zanima što će biti", komentirala je Kristina. "Ništa, sad te ja vodim na dejt", rekao je Marko. Kristinu je zanimalo idu li na pravi spoj, a Marko je to potvrdio. "Pa onda neka priča selo", istaknula je ona. "Tako je, ići će za nama s kamerama", našalila se. Marko je rekao da će oni sve to sami snimiti kamerom pa će puštati na projektoru.

Kristina je rekla da je između nje i Marka opuštena atmosfera jer su si stvarno dobri te da prijateljski puno pričaju. Marko je komentirao da su se Franjo i Kristina do sada jednom zagrlili i da između njih nema emocija, a rekao je i da je njegov i Irmin odnos došao do toga da više nije imao smisla. "Ne znam zbog čega bi bilo tko posumnjao u nešto drugo osim toga da su ovo neke emocije koje gajimo, normalne i prirodne. Nije ovo ništa usiljeno ili projektirano nego je više prirodno došlo", zaključio je.

Podsjetimo, ovoj promjeni parova prethodila je velika svađa Kristine i Franje. Naime, Franjo je bio bolestan, a tijekom tih nekoliko dana svašta se dogodilo. Kristina i Marko su se zbližili, a Marko i Irma završili su svoj donos. Tim povodom Marko je predložio zamjenu partnera, a Kristina se osjećala izdanom jer je mislila da su svi za to znali osim nje. Nakon ceremonije, Kristina je pokušala razgovarati s Franjom, no bezuspješno. Kada se on vratio u zajednički stan došlo je do svađe.

Producentica je pitala Kristinu i Franju kako su ranije rješavali probleme i jesu li ih uopće imali do sada. "Mislim da ti znaš koliko smo rješavali. Vidjela si problem prvi dan kad smo uselili. Rješava se tako da ona ovakve scene napravi, da izdrami i da ne dozvoljava. Vidjela si samim useljenjem kako se riješio naš problem tako da se više nikad nije smio spominjati. Tako se problemi rješavaju", odgovorio je Franjo dok je Kristina šutjela i tipkala po mobitelu.

"Kad nešto nije kako si ona zamisli, to se više ne smije ni otvarati, ni spominjati", dodao je. "Prestani s*ati dok nisi previše pa ću ja početi lajati, okej? Bolje ti je da šutiš, vjeruj mi", rekla mu je Kristina.

Franjo je rekao da kaže sve pred kamerama, a Kristina je uzvratila da kad bi krenula govoriti, svašta bi se napričala. On joj je poručio da slobodno priča. "Ja ti slobodno kažem da začepiš svoju gubicu", rekla mu je Kristina.

"Ti to meni ne možeš kazati, ti to možeš sebi i onome kome si navikla", uzvratio joj je Franjo.

Nakon ceremonije Marko je došao do Kristine i iznio joj svoju ideju, a njoj se nije svidjela. "Ja sam osoba za sebe i nitko ne odlučuje za mene. Taj se Isus nije još rodio", rekao je Kristina ljutito. "Kad mi se nešto radi iza leđa, smatram da me netko smatra budalom. Ja budala nisam. Ja sam direktna osoba i ako mi imaš što za reći, dođi k meni, ne drugima prije nego meni. Kapiraš? Je li to u redu?", dodala je Kristina, a Marko potvrdio. "Nisam došao ovdje kako bi se stvorila tenzija", rekao joj je. "Ti si meni drag i ti to jako dobro znaš", rekla je te naglasila kako joj to nije fer prema njezinom suprugu Franji.

Marko je kazao kako mu je glupo što se sve događa dok Franjo nije tu, a Kristina mu je potom naglasila kako se ne slaže s njegovom idejom."Počašćena jesam, ali hvala, ne bih", rekla mu je. Marko je zaključio da je to sve što je napravio bilo glupo i amaterski, a ne hrabro.