'Ne mogu reći da poznajem ikoga tko na internetu pod pseudonimom piše gadosti nekome koga uopće ne poznaje'

Već se vidim kako slušam ovo u autu dok se vozim prema moru sa spuštenim prozorima - jedan je od komentara ispod spota za novu pjesmu "Pusti" Nike Turković. Pjevačicu su mnogi zapamtili kada nas je kao djevojčica predstavljala na dječjem Eurosongu, a mnogi su vjerovali da je to bilo samo ispunjenje dječjeg sna i da se pjevanjem neće baviti ozbiljnije. Ipak, ta se prognoza pokazala pogrešnom jer Turković nikada nije odustala od glazbe, štoviše educirala se u Hrvatskoj, ali i u Londonu. Koliko se odlično profilirala kao glazbenica, dokazuje i činjenica da je osvojila nominaciju za Večernjakovu ružu u kategoriji novo lice godine u žestokoj konkurenciji, ali i nebrojeni komentari podrške koje svakodnevno dobiva na društvenim mrežama , posebice otkako je objavila novu pjesmu. Zanimljivom estetikom i vizualima koje koristi na privatnom Instagramu i u spotovima uspjela se istaknuti na sceni, a zbog toga smo odlučili s njom popričati malo o nekim novostima u životu, detaljima iz privatne sfere i planovima za budućnost.

Nova pjesma "Pusti"' i spot su vani. Kakve su reakcije?

Reakcije su stvarno premašile moja očekivanja i zbilja sam jako zadovoljna i zahvalna kako je sve ispalo. Svakom projektu pristupamo timski pa svaki dosadašnji uspjeh uvijek dijelim sa svima koji su sa mnom radili na pjesmi jer u to zbilja ulazi puno detalja, puno rada, puno truda i puno zajedničke želje i volje. Reakcije su tek počele, ja sam još pod dojmom, ali svakako sam zasad jako ugodno iznenađena i, više od svega, zahvalna svima koji prate, vole, slušaju i gledaju.

Mnogi govore da je ovo neka nova Nika, što vama to znači?

Nika je ista, samo odrasta kao i svi drugi ljudi i glazbenici. Svaki sljedeći korak u životu trebao bi biti korak prema naprijed, pa tako tome i pristupam, kako u životu, tako i u glazbi! Ne bih rekla da se išta promijenilo na meni kao glazbenici, ali definitivno radim na tome da sa svakim novim korakom donesemo nešto novo i svježe pa se uvijek nadam da se to i vidi i čuje.

Promijenili ste frizuru, žanr, ima li još kakvih promjena u vašem životu?

Frizura jest nova, to je nešto što sam si dugo priželjkivala i napokon ostvarila, no ne bih rekla da sam promijenila žanr. Sve što smo do sada radili je elektronička glazba i pripada žanru popularne glazbe današnjice, stoga smatram da samo stvaramo u skladu s onim što se događa oko nas i kako se osjećamo. Bitno mi je da sve moje pjesme jedna za drugom zvuče kao smislena cjelina, što mislim da i jest tako pa se time vodim.

Prestale su usporedbe s Billie Eilish, a krenuli komentari da je sad preslično onome što radi Dua Lipa. Smeta li vam to?

Usporedbe bilo kakve prirode mi ne smetaju jer i ja volim usporediti s nečim što mi je poznato kako bih znala nešto smjestiti u određenu kategoriju. Mislim da to svi radimo i da je to prirodno, ne vidim u tome ništa loše. Dok god su to usporedbe s tako sjajnim svjetskim glazbenicama koje promoviraju prave vrijednosti u životu i u glazbi, ne vidim zašto bi mi smetalo, čak sam počašćena.

Odgovarate li na negativne komentare, je li vam nekad nešto posebno zasmetalo?

Ne odgovaram na negativne komentare i ne osvrćem se na njih. Ne mogu reći da poznajem ikoga tko uzima svoje vrijeme kako bi na internetu pod pseudonimom pisao gadosti nekom koga uopće ne poznaje, stoga ne znam točno kakvi su to ljudi, no ne mislim im davati na važnosti kojoj tako jako teže. Također, netko me jednom naučio da se ne bismo trebali opterećivati stvarima koje nam ne pomažu da rastemo kao ljudi ili umjetnici, a nečije frustracije (koje nisu konstruktivne kritike, naravno) to zasigurno ne rade.

Ove godine ste prestali i raditi u kreativnoj agenciji, pomaže li vam to da se više posvetite stvaranju glazbe?

Definitivno, ta je odluka i donesena upravo iz tog razloga, ali i da bih se mogla posvetiti jednoj stvari u potpunosti, a ne dvjema polovično. Ušla sam u kreativnu blokadu u jednom periodu života, jer jednostavno nisam mogla funkcionirati od stresa agencijskog posla koji zahtijeva stopostotnu posvećenost klijentima, pa sam morala presložiti prioritete i odabrati ono što mi je važnije. I jesam! Mnogo sam mirnija, kreativnija i posloženija pa mislim da je to bila ispravna odluka za moj daljnji razvoj.

U vezi ste s glazbenikom Matijom Cvekom, s kojim surađujete i poslovno. Koliko on ima utjecaja na vaš glazbeni smjer i ukus?

Ne bih rekla da ima utjecaja na moj glazbeni smjer, te su stvari vrlo individualne, ali mi ih i držimo odvojeno, no definitivno me inspirira da radim više, bolje, jače i odvažnije. To je nešto što "skupljam" od njega i iznimno mi je drago da imam nekog uz sebe tko ima tako pozitivan utjecaj na mene i na koga se mogu ugledati.

Kako vi utječete na njega?

Ja bih rekla da ja više životno utječem na njega nego glazbeno. Malo u kućanskim stvarima, malo u području mode... Što se glazbe tiče, mislim da mu moj utjecaj nije potreban jer je on jedan od najposloženijih mladih umjetnika koje poznajem. Ima plan za sve, drži ga se i slijedi svoju intuiciju.

U većini vaših spotova su naši poznati modeli, npr. Mia Matić, Luna Valas... kako ste se odlučili za takvu estetiku?

Ne bih rekla da sam se odlučila za estetiku modela (jer nisam), već sam za spotove odlučila uzeti profesionalke koje su mi srećom istodobno i prijateljice. Mnogo je lakše raditi s nekim tko je navikao na sve uvjete jednog seta, duga snimanja, kamere, zahtjeve producenata i snimatelja te ostale okolnosti koje se mogu naći na putu. Kako uvijek snimamo unutar jednog dana, moramo znati da radimo s ljudima koji su brzi, sposobni, spremni na promjene i navikli na takvo okruženje. Ljudi s kojima sam do sada radila su bili upravo takvi i na tome sam im neizmjerno zahvalna.

Za razliku od spota "Gledaj me" u kojem su bile cure, u ovom je i glumac Josip Brakus, koji je, ako sam dobro uočila, našminkan. Puno se koplja lomilo oko našminkanih muškaraca nakon pobjede talijanskog benda Maneskin na Eurosongu. Koji je vaš stav o tome?

Iskreno, ja sam najmanje opterećena osoba time kako ljudi biraju živjeti svoj život, dok god ne štete nekom drugom oko sebe. Šminka na muškarcu mi nikada nije smetala, a posebice ne u svrhu nekog modnog, filmskog, glazbenog ili drugog umjetničkog pothvata. Mislim da se upravo na primjeru Maneskina vidi da očito ne smeta ni drugim ljudima.

Aktivni ste na društvenim mrežama i tamo je prisutna posebna estetika. Jeste li perfekcionist?

Jesam, ali volim biti perfekcionist. Uživam u fotografiji, modi, arhitekturi te brojnim umjetnostima, tako da na taj način i pristupam dijeljenju sadržaja na svom Instagramu; dijelim ono što volim, a uz to volim da mi je to sve skupa lijepo posloženo i da izgleda kao jedna lijepa, smislena cjelina.

Što inspirira Vašu estetiku, Instagram, filmovi, modni časopisi?

Sve od navedenog, ali i običan svakodnevni život. Obožavam street style, ljude koji vole modu i igraju se s njom kako bi se osjećali ugodno u svojoj koži i bili najbolja verzija sebe. Inspiriraju me takvi ljudi i često na taj način i ja pristupam modi i nekoj gradnji svoje estetike. Definitivno se inspiriram i Instagramom, tamo zbilja imam blogerice koje pratim već godinama i kojima se uvijek okrećem ako "zapnem". Skupljam i modne časopise odmalena, tako da i tamo zavirim kad god mi fali inspiracije. Na Instagramu, ali i u spotovima može se primijetiti i ljubav prema modi.

Zamišljate li nekakvu svoju modnu liniju?

Tko zna, jednog dana možda! Definitivno sam razmišljala i sanjarila o tome kao mala pa vjerujem da nije nemoguće. To bi sigurno moralo biti dobro promišljeno i pametno posloženo! Htjela bih da je nešto održive prirode i da se radi o nekim vječnim komadima.

Trošite li puno na odjeću?

Ne bih rekla da trošim puno, ali što sam starija, radije ulažem u vječne komade nego što trošim na "fast fashion". To me naučila mama i sve više vidim vrijednost u tome jer i sama nosim njene komade koji su stariji od mene.

Cipele, torbe, nakit - što je važnije?

Po meni je sve jednako zabavno, ja osobno najviše od svega volim dobar par cipela, čini mi se da u njih više ulažem nego u išta drugo. Torbi nemam tako puno jer više volim klasične komade, dok nakit najviše volim onaj koji sam naslijedila od bake i mame. Mislim da je moda, na kraju krajeva, neka vrsta osobnog izražavanja, stoga vjerujem da svatko na ovo pitanje ima drugačiji odgovor i drugačije na to gleda. Imate li neki hobi koji bi ljude začudio? Bojim se da sam po tom pitanju dosta dosadna - osim što bih voljela stalno nešto kuhati (i mislim da mi ide), nemam nikakav neobičan hobi.

Što vas inspirira?

Za kreativu; poezija, glazba, putovanja... A za modu definitivno modni časopisi, modna povijest i omiljene blogerice.

Pandemija je, čini se, popustila, ljudi polako počinju izlaziti, krenuli su i koncerti... Kako izgleda vaš kalendar za ljeto?

Što više popunjen glazbenim događanjima. Jedva sam dočekala! A onda, nadam se, i što više na našoj obali, jer sam shvatila koliko sam ju malo istražila kroz čitav život, što je prava šteta. Iskoristila sam prošlu godinu i manjak turista da počnem s istraživanjem pa nastavljam i ove godine.

Na čiji biste koncert najradije otišli?

Miley Cyrus ili John Mayer.

Planirate li neki put u inozemstvo, odmor ili samo red i rad? Što možemo očekivati od Nike u drugoj polovici 2021.?

Zasad samo red i rad, a putovanja neka dođu kao nagrada za to, kad za to bude vrijeme. Nadam se da će druga polovica 2021. donijeti još svirki, kao i mnogo dobre glazbe, a i posvećujem se pripremi albuma koji će, nadam se, svjetlo dana ugledati u 2022.