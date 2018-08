'Ne bojim se kritika, ali uvijek postoji određena napetost zbog publike'

Nakon odlične uloge Nere u Zlatnim dvorima, lijepa i perspektivna glumica Petra Kraljev zvijezda je nove serije “Na granici” koju ćemo od jeseni imati priliku gledati na Novoj TV. Ova Splićanka utjelovit će Mirelu, djevojku čiji je otac strah i trepet cijelog sela zbog čega joj nitko od muškaraca ne prilazi. Novoj ulozi Petra se iznimno veseli, a pauzu nakon prvog dijela snimanja iskoristila je za odmor u čarobnoj Italiji u društvu voljenog muškarca, dečka Nikole Reljića.

Nakon Zlatnih dvora, ponovno ćemo vas imati priliku gledati u novoj seriji “Na granici”. Možete li nam otkriti nešto o novoj ulozi?

Uloga je pravi mali bombončić. Sasvim je različita od uloge Nere iz Zlatnih dvora što me iznimno veseli jer ću i pred sebe, ali i pred publiku postaviti novi zanimljiv karakter. Glavno i osnovno razlikovanje je narječje kojim govorimo. Riječ je djevojci po imenu Mirela, kojoj je majka umrla i ostala je sama sa svojim ocem policajcem (Mladen Vulić) i bratom (Momčilo Otašević). U selu joj nitko od muškaraca ne prilazi zbog oca koji je strah i trepet, a kod kuće je tampon-zona između brata i oca. Scenarij nije pisan kao drama, već se radi o realnim životnim situacijama koje su prožete fenomenalnim humorom. Što to znači i što će nam sve ti likovi donijeti, vidjet ćete uskoro.

Glumačka ekipa drugačija je od one s kojom ste prethodno radili. Kakvi su prvi dojmovi?

Što se tiče glumačke postave, nije sasvim različita. S njih nekoliko sam već prije radila, ali za sada mogu reći da je vesela, simpatična, opuštena i razigrana. To je ono što nam je, od početka do kraja, najbitnije. Kada se radi na ovakvim projektima, u kojima ste 24 sata sedam dana tjedno, važno je imati podršku kolega i međusobno razumijevanje. Strpljenje je ključ za takve situacije.

Bojite li se kritika? Ili su one za vas svojevrstan poticaj za bolji rad?

Kritika je sastavni dio ovog posla – to sama sebi stalno govorim. Jedan moj profesor davno mi je rekao: “Svaka budala može dati negativnu, ali ne i konstruktivnu kritiku.” Nekako se držim toga, ali od svakog komentara zadržim dio za sebe, onaj dio koji može dodatno nahraniti moju kreativnost. Zbog toga ne mogu reći da imam strah od nje, ali uvijek postoji određena napetost kako će što kod publike biti primljeno. Mislim da je za to bitno ne imati očekivanja. Dajem najbolje od sebe, trudim se iznenaditi i sebe i publiku, ali u svemu tome ne biti pretenciozna. Publika zna prepoznati kvalitetu i aplaudirati joj.

Nedavno ste završili diplomski rad na Umjetničkoj akademiji u Osijeku. Kako ćete proslaviti diplomu?

To je pitanje sol na ranu, ali evo – suočit ću se i s tim odgovorom. Proslava diplome doći će nakon obrane. Priznajem. Lijena sam za “administrativni dio posla”. Istini za volju, nisam imala mnogo vremena za to. Letjela sam iz projekta u projekt i pojelo me vrijeme. I sad zavaravam samu sebe i pišem opravdanja. Ali sve dobre stvari u životu dolaze sporo, pa tako i to.

Zbog fakulteta ste se iz Splita preselili u Osijek. Kako su izgledali vaši studentski dani?

U Osijek sam se preselila s 22 godine i došla sam tamo sa samo jednim ciljem – da završim Akademiju i odem raditi posao koji volim. Nisam znala što me čeka i da je put do cilja prilično trnovit. Ne mogu reći da sam provela lude, nezaboravne dane ispunjene tulumima i aferama. Više su se ti studentski dani sveli na dizanje u šest ujutro i dolazak kući u deset navečer. Nakon toga jedino poželiš krevet i da budilica ujutro ne zazvoni.

Kako se jedna Dalmatinka snašla u Slavoniji? Što vam se najviše svidjelo u Osijeku?

Stalno ističem da sam u Osijeku, osim zbog upisa na Akademiju, ostala i zbog ljudi koje sam na prvu zavoljela. Prije svega, oni su dobri domaćini i učinit će sve da se u njihovu gradu osjećate kao kod kuće. Nažalost, vibra grada bila je prilično depresivna. Prije šest godina, kada sam došla tamo, počela je seoba naroda, pad zaposlenosti i sve to skupa pogodovalo je da grad postane, pa malo je reći tužan.

U Zagrebu ste s kolegicom Petrom Dugandžić radili na osnivanju vlastite škole glume. U kojoj je to fazi?

Krenule smo s osnivanjem škole i mislim da je vrlo uspješna godina iza nas. Nadamo se da nećemo pauzirati, kako zbog mojih tako i zbog njezinih obaveza. Trenutačno smo podijeljene na četiri različita grada. Budući da smo obje radoholičarke, sigurna sam da ćemo uspjeti nastaviti raditi.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Osim što vas krase odličan smisao za humor i glumački talent, možete se pohvaliti i atraktivnim izgledom za koji nerijetko na društvenim mrežama dobivate mnogo komplimenata. Čemu dugujete vitku liniju? Je li tajna u dalmatinskoj kuhinji?

Mislim da je tajna dobre linije uvijek miks gena, a i kuhinje (trening isto tako, ali to ne smijem ni spomenuti jer me podsjeti koliko sam lijena kad je to u pitanju). Posao kojim se bavim i način života nalažu da se hranite fast foodom i u pekarama, ali ja ih izbjegavam u širokom luku. Kuham kad god je to moguće, trudim se da posjećujem što manje restorana, a i da hrana koju jedem bude organska. To ne znači da ne jedem pizzu, tjesteninu ili slatkiše, samo da prije odabirem škampe na buzaru nego sve ovo troje.

Nedavno ste s dečkom Nikolom Reljićem uživali na odmoru u Italiji. Kako ste se odlučili baš za tu destinaciju?

Možda postoje parovi koji se odmah slože kamo treba otići na putovanje, ali Nikola i ja nismo takvi. Moram biti iskrena pa reći da smo se nakon višemjesečnih rasprava kamo bismo mogli otići odlučili za Italiju. Sada bi čovjek rekao da ćemo na Bahame ići koliko smo se dogovarali, ali polako, ima vremena. Možda godine dogovaranja dovedu i do Bahama. Proveli smo predivnih sedam dana u Toskani koja je uistinu bajkovita. Najviše vas kupi i oduševi onim što je sama priroda dala, a čovjek održao. Iako je najbolje vrijeme za tamo otići proljeće ili kasna jesen, kada je sve u tisuću boja, Toskana nije ni sada loša. Najviše me impresionirala Firenca koja je centar europske baštine po mnogočemu. Prepuna bista, statua, spomenika, muzeja, katedrala, svakako je zasluženo nazvana “talijanskom Atenom”.

Hoće li u ostatku ljeta još biti vremena za morske radosti ili počinju obaveze?

Nažalost, gotovo je sa sunčanjem, kupanjem i upijanjem vitamina D. Počinje razdoblje reda, rada i discipline. To ne znači da neću ukrasti koji vikend pa skoknuti do Splita, kako bismo mi rekli, “samo za bacit se u more”! Mogu ja iz Splita, ali Split iz mene ne može!

VIDEO Najveće hrvatske zavodnice