Natjecatelji u Superpotjeri osvojili su 198 tisuća eura, a najuspješniji lovac je Sven!

U nedjelju je nakon deset epizoda završila prva sezona novog HRT-ovog kviza "Superpotjera", u kojoj je natjecatelj Jasmin osvojio 10 tisuća eura. U 10 emisija natjecalo se 40 natjecatelja, a ukupno je osvojeno 193 tisuće eura. Preciznu statistiku na internetu je donio fan "Potjere" Ukrajinac Semjon Fedotov, koji od prvog dana u tablicu bilježi svaku emisiju, a s tim nije prestao ni tijekom ruske agresije na njegovu zemlju.

Natjecatelji su pobijedili u 13 slučajeva, a izgubili u 27. Najviše puta (16) igrali su protiv svih pet lovaca, protiv 4 lovaca 13 puta, a protiv tri lovca 11 puta. Od 40 mogućih igara Morana je igrala najviše puta, 35, a Krešo najmanje, 30. Najviše pobjeda (24) ima Mladen, a Dean najmanje (20). Krešo ima najbolji postotak pobjede od 76,67 posto.

Foto: Semjon Fedotov

Zanimljivo je i kako, kada gledamo postotak prijava i točnih odgovora, najučinkovitiji lovac je Sven Marcelić. Javio se 31 put a točno odgovorio 29 puta, što je 93,54 posto. Na drugom mjestu je Krešo s 93,44 posto, no on se puno više javljao - ima 57 točnih od 61 javljanja. Mladen je treći po uspješnosti - 43/49 i 87,75 posto, Morana je četvrta - 32/37, odnosno 86,48 posto, a Dean peti, no on se uvjerljivo najviše puta javljao, ima 83 točna odgovora od 97 javljanja, odnosno 85,56 posto.

Inače, u svim sezonama redovne Potjere dosad je osvojeno 4 milijuna i 430 tisuća eura, a najbolji postotak pobjeda ima Krešimir Sučević Međeral - 84,59 posto. Najslabiji od aktivnih lovaca je Dean Kotiga, koji je na postotku 68.02 posto.

Podsjetimo, urednik kvizova "Potjera " i "Superpotjera" Igor Grković nedavno nam je u intervjuu kazao kako se rade ponude za natjecatelje.

- Superpotjera podupire individualce u superformi pa se i ponude kreiraju tako da ih tjeraju na maksimalan rizik. Igrači koji odgovore na svih pet ABC pitanja dobivaju najviše ponude u igri protiv svih petero lovaca. Primjerice, u posljednjoj emisiji svih četvero natjecatelja ponudilo je 5 točnih odgovora na ABC pitanja pa su i ponude u igri s pet lovaca bile 35.000 i 40.000 eura. U Superpotjeri ne postoji stablo novca koje omogućava igru za iste iznose na istim razinama pa u tom "očekivanju neočekivanog" većina gledatelja pronalazi dodatnu draž. Ne zaboravite da su natjecatelji uvijek u vremenskoj prednosti pred lovcima i da se ne trebaju prijavljivati za odgovor. Ako naprave odabir u skladu sa svojim mogućnostima i odigraju najbolje što znaju, uspjeh im je zagarantiran, kazao je Grković.

