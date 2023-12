Natjecatelji počeli kalkulirati: 'Bitno je da ispadne netko iz bivšeg crvenog tima jer onda imamo prednost'

"Gledam i ne vjerujem da sam ujutro bio u kukuruzima, a sad sam na moru", komentirao je Martin. Danas je pred natjecateljima vaganje i žuta linija ispod koje će se naći tri najlošija rezultata, a glasanjem će jedna osoba napustiti show.

"Ovo nam je prva vaga da nismo u timovima, da nismo crveni i plavi, sad smo šareni i mislim da bi mogla biti šarena i vaga", rekla je kroz smijeh Nina, Marie dodala kako misli da će biti svega, a Dajana zaključila: Ne znam kako ćemo gubiti. Svi smo nekako tu promjenu podnijeli individualno, uopće ne znam što očekivati." Jure, Martin i Pero također su razmišljali o današnjem vaganju i budućim eliminacijama. "Realno, bez obzira na to što smo šareni, svi smo mi i dalje plavci", rekao je Jure, s njim se složio Pero i dodao kako je siguran da nitko od crvenih neće pisati crvenoga. "Žalosno, ali istinito. Mogu otvoreno reći da su već krenule kalkulacije, to se osjeti i sjedne i s druge strane. Svi smo mi šareni, ali svatko naginje svom timu", rekao je Martin.

Silvija je pobijedila u izazovu i osvojila imunitet, a Dajana, Nina i Marie su je zafrkavale da je nju baš briga za sve jer je sigurna od ispadanja. Ima jedan imunitet ovako i drugi onako", rekla je Marie i nasmijala sve, a kad su je djevojke ispitivale koji je to Silvijin drugi imunitet, rekla je: Pa, Vlašić!" Juru je mučilo otkud je baš ona osvojila imunitet dok je Pero smatrao da je to možda i bolje jer je Silvija jedna od najjačih karika među curama. Znači da bi mogao netko od dečki ići lagano pa-pa?" nastavio je Jure, a Pero i Martin zaključili: Dečki ili kod nas Marie, odnosno, naša Marie." Pero smatra da je ovo vaganje ključno za daljnji razvoj situacije i tko će ispasti prvi. Bitno je da netko od njih ispadne, netko iz bivšeg crvenog tima jer automatski sljedeću vagu imamo prednost, jedan glas više", objasnio je Pero, a Jure nastavio: Ako se Nina nađe, ako bude možda žuta linija, možda bi je oni mogli pisati. Opet je ona njima velika konkurencija i konstantna je. Ako se njoj dogodi jedan loš rezultat, mogla bi čak i ona ići." No Ninu to uopće ne zamara previše. S obzirom na samu prošlost u ovom procesu, vjerujem da se mogu pronaći u opasnosti i da će me vjerojatno dosta ljudi napisati, no ne bojim se toga i vjerujem da, bez obzira na međuljudske odnose i sve, neću biti ugrožena", rekla je.

Ne propustite pogledati prvo vaganje na Brijunima otkako natjecatelji nisu u timovima.

