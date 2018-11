Natjecatelj konačno ispričao zašto je diskvalificiran iz showa!

Nema milosti u „Životu na vagi“ – boot camp za mršavljenja funkcionira kao Seal Team.

Podsjetimo, natjecatelj Miro je uz sve nutricionističke opaske, naporne višesatne vježbe „izletio“ iz showa jer se udebljao preko tri i pol kile. Automatski je diskvalificiran jer pravilo kaže da kandidatima koji se udebljaju dvije kile ili više – ne mogu nastaviti s programom. Ovo je prvi takav slučaj u tri sezone koliko se emitira ova emisija.

-Imao sam predosjećaj, znao sam da mi se bliži kraj. Nisam unosio dovoljno hrane, metabolizam nije radio, kazao je Miro, koji nije mogao suspregnuti suze te je komentirao da zna kako će svi oni koji ga poznaju reći da se opet vratio na stare staze. Iznenadilo me ispadanje jer sam se taj tjedan striktno držao prehrane po uputama trenera! Mislim da su me infuzija koju sam taj tjedan dobio te odsutnost s treninga, kako je doktor i sugerirao, potom velika količina vode doveli do plusa na vagi, objasnio je Miro koji je na posljednjem vaganju bio u plusu gotovo četiri kilograma.

-Osjećao sam se radosno i tužno u isto vrijeme. Radosno jer je slijedio susret s mojim najdražima, ženom i djecom, a tužno zato što sam ispao i što nisam sa svojim prijateljem Barom nastavio put do finala!, iskren je bio Miro koji je istaknuo kako su mu Baro, Biba, Petar i trener Mario bili najveća podrška te su ga najviše dizali tijekom života u kući.

Miro je u Život na vagi došao sa 151,8 kg, a sada ima 128,1 kg, što znači da je skinuo 23,7 kg. U svom pismu obećanja napisao je da mu je najvažnija odluka bila prijaviti se u show te da želi živjeti kako bi njegova djeca imala zdravog tatu. S druge strane, Miro je posljednjih dana imao trzavica s Ninom, posebno nakon vaganja, a jednom joj je prilikom spomenuo i da gubi premalo kilograma. No kaže da su on i Nina vrlo brzo izgladili odnose.

-Razriješili smo trzavice! O Nini imam dobro mišljenje, ona je možda malo bolje od mene podnosila i doživljavala taj manji gubitak na vagi, zaključuje Miro. Na pitanje kome bi od preostalih natjecatelja u nastavku showa dobro došao kilogram prednosti, Miro detaljno objašnjava:

-Kilogram prednosti osvojio sam samostalno na prvom izazovu uz pomoć prijatelja Bare! I sad bih usput volio razjasniti taj moj nadimak Vođa - nisam bio samoprozvani vođa, nego me crveni tim izabrao za vođu. Nakon toga tako sam se i postavio i ponašao iz razloga da osvojimo što više izazova, a samim time i dulji boravak u kući, što smo i uspjeli! kaže rezolutno.

Nedavno su se neki od kandidata koji su ispali iz showa vratili u natjecanje, a Miro priznaje da ga je to iznenadilo.

Da, iznenadio me povratak kandidata jer toga dosad nije bilo u 'Životu na vagi'! Posebno sam se obradovao kad sam vidio starog cimera Marka Kregara, ali nakon povratka on nije bio više isti, ne znam zašto", pita se Bajlo naposljetku.