Natalija Prica je postala doktorica znanosti, objavila fotke s promocije

Natalija Prica (34) specijalistica ortodoncije i radi u struci, a jedno vrijeme je bila i u politici te je 2011. godine osvojila i lentu Miss Universe Hrvatske. Sada je na Facebooku otkrila da je službeno postala i doktorica znanosti.

Pozirala je s diplomom na svečanoj promociji doktora znanosti i umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu.

- Svečana promocija doktora znanosti i umjetnosti! dr.sc. - napisala je u opisu serije fotografija s promocije.

Prica je bila je i bliska suradnica pokojnog gradonačelnika Zagreba Milana Bandića, a nakon njegove smrti prije dvije godine povukla se iz javnosti i bila je izložena raznim optužbama i doživjela je udarce o kojima je nedavno odlučila progovoriti.

U intervju za Stroy pričala je o toj temi.

- Da konačno zatvorimo tu priču, iako što god ja govorila, ljudi uvijek misle i govore svoje, a većinom je riječ o tračevima koji nemaju veze s pameti. Dakle, zadnji put kažem, gospodin Bandić i ja bili smo politički bliski suradnici i to je sve. To uopće nije tajna niti sam to ikada dovodila u pitanje. Žalosno je u našem društvu što čim mlađa i uspješna, a k tome, kažu, zgodna žena, ode s nekim starijim od sebe na kavu ili ručak, cijeli ih grad odmah proglasi ljubavnim partnerima i počnu se izmišljati priče koje čovjek, koliko god to želio, ne stigne i ne može demantirati.- rekla je Prica za Story i dodala:

- Kad je gospodin Bandić preminuo, vidjelo se pravo lice mnogih ljudi koji su jedva dočekali izmišljati svakojake gadosti, iživljavajući se pritom na meni. No to ide njima na dušu. O gospodinu Bandiću sve najbolje i više ne se mislim vraćati na tu temu. Naravno, žao mi je svih ljudi oko mene koji su proživljavali, poput mene, medijski linč i čitali o sebi hrpu laži i izmišljotina, kako u novinama tako i u komentarima na društvenim mrežama. To ide tim ljudima na dušu, ali ja sam iz te situacije izišla čvršća i pametnija. Puno puta čujete kako se uči na tuđim pogreškama, ali zapravo učite samo na svojim. Greške su dobre ako iz njih nešto naučimo i hrabro krenemo dalje!

Rekla je kako ne odbacuje mogućnost da se jednom opet vrati u politiku, a osvrnula se i na je li joj smetalo što se više komentiralo koje cipele i torbe nego što se komentirao njezin politički angažman i obrazovanje.

- Ljudi su zbog medija i njihova načina pisanja o meni stekli dojam da se budim u podne, popijem kavu, idem kupovati torbe i da je takav moj život. Istina je da ustajem u šest ujutro i već sam u sedam sati na svom radnome mjestu i primam pacijente. Jako mi je to smetalo jer sam sve cipele i torbe imala i prije nego što sam ušla u politiku. Osim toga, došla sam iz svijeta mode, dakle nosila sam revije svih domaćih i stranih dizajnera. - rekla je Prica.

