Natali Dizdar pozirala u zagrljaju zaručnika, pažnju ukrala njezina vitka linija: 'Neopisiva sreća'

Pjevačica Natali Dizdar (37) trenutno uživa u godišnjem odmoru na našoj obali u društvu svog zaručnika Williama i prijateljica i ne skida osmijeh s lica. Na svom je Instagram profilu podijelila niz fotografija te otkrila kako plovi po Jadranskoj obali.

Fotografija koja je privukla najviše pažnje je prva na kojoj pozirala u zagrljaju zaručnika u crnom bikiniju koji je naglasio njezin dekolte i vitku figuru.

-More, more- napisala je ispod niza fotografija na kojima pokazuje kako se provode, a u komentarima su se ubrzo javili pratitelji.

"Blago mu se", "Ljubav, prva fotografija je podijelila", "Preslatki", "Neopisiva sreća", dio je komentara.

Podsjetimo, Natali će ovo ljeto ostati u lijepom sjećanju i to zbog zaruka. Naime, njezin dugogodišnji dečko William Perge kleknuo je, a ona je potvrdno odgovorila. Ovu vijest otkrila je nedugo zatim na Instagramu kada je podijelila fotografiju na kojoj su njih dvoje pozirala zagrljeni i nasmiješeni, a ona je preko usta stavila ruku na kojoj se istaknuo prsten.

- I ovo se dogodilo! - napisala je uz emotikon plavog srca i prstena. Fotografija koju je objavila snimljena je pored mora

Podsjetimo, Natali je u jednom intervjuu ispričala kako ju je William osvojio.

- Osvojio me s više stvari, to je dugo trajalo, godinama. I uspio je. Ili sam ja uspjela, nemam pojma. Sve super, skupa smo, to je to - izjavila je naša pjevačica koja je zbog ljubavi prvo često putovala u New York, potom je preselila k njemu u Francusku, a nedavno i u London. Natali je jednom prilikom istaknula i da u Francuskoj najviše voli sveprisutnu estetiku te općenito strastveni pristup životu, dok William najviše voli Dalmaciju, naše otoke i “Smak svita” od TBF-a. Dodajmo da se za vezu para saznalo prije četiri godine.

