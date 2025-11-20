Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 175
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Poslušaj
Prijavi grešku
LJUBAV JE NA SELU

Nastavljaju se dolasci na imanja farmera: Neke čeka veliko iznenađenje, a neke dame neće se pojaviti!

Foto: RTL
1/2
VL
Autor
Vecernji.hr
20.11.2025.
u 18:30

Dejan je jutro proveo u dotjerivanju, a po svoje dame dolazi traktorom! Josip Đ. neće moći sakriti nervozu, a svoje će kandidatkinje pokušati osvojiti baranjskim specijalitetima.

Nakon što je prvi dio farmera već otvorio vrata svojih imanja, u novoj epizodi stiže red na ostale da ugoste svoje odabranice, a to su Tomislav, Dejan i Josip Đ. „Želim da se osjećaju kao kod svoje kuće“, poručuje Tomislav dok se priprema za dolazak svojih djevojaka, ne sluteći da ga čeka više iznenađenja nego što je planirao.

Dejan je jutro proveo u dotjerivanju, a po svoje dame dolazi traktorom! Josip Đ. neće moći sakriti nervozu, a svoje će kandidatkinje pokušati osvojiti baranjskim specijalitetima. Njih će, pak, iznenaditi koliko se dobro slažu pa će se pitati postoji li među njima uopće konkurencija.

No jedan će se farmer nenadano susresti s velikim problemom - jedna se njegova djevojka neće pojaviti! „Ne znam postoji li opravdan razlog“, pitat će se kad ugleda tko mu nedostaje.

Uz to, dok se farmeri navikavaju na više djevojaka pod istim krovom, dvije nove dame pakiraju svoje kovčege i stižu u show! Hoće li iskre planuti već na kućnom pragu? Tko će se najbrže snaći u novom okruženju, a koga čekaju nove kandidatkinje? 'Ljubav je na selu' na rasporedu je večeras od 21.25 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

FOTO Velika fotogalerija finala: Kandidati oduševili transformacijama, a Dominik odnio pobjedu
1/33
Ključne riječi
RTL TV televizija reality show Ljubav je na selu showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

MASTERCHEF

Tri vina, tri mesa i jedan izazov u kojem su se istaknuli Mark i Selma: 'Ovaj tanjur bio je kombinacija čiste genijalnosti i puke sreće'

Na suprotnoj strani našla se Renata, čije pačje jelo tehnički nije bilo na potrebnoj razini, a niti povezivanje vina s tanjurom nije donijelo željeni rezultat. Kako je njezin tanjur proglašen najslabijim, čeka je novi odlazak u stres test. Renata je to prihvatila mirno: „Bit će mi ovo peti za redom. Ali stres test je dobar jer se tu najbolje uči i najviše razvijaš svoje vještine"

Učitaj još

Kupnja