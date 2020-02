Naša voditeljica otkrila da se liječi od neugodne bolesti, novom fotografijom zabrinula fanove

Kada godinama jamraš protiv Valentinova, onda je red da te nešto za Valentinovo i strefi. Ok, ne za samo Valentinovo, ova priča traje malo duže... Jer sama činjenica da se možeš fotkati znači: a) da ti je dosadno; b) da imaš dovoljno snage da se fotkaš; c) da prizdravljaš od upale pluća. Da, prigodna Valentinovska upala pluća. Tako da boju ljubavi mogu reflektirati i iznutra. Mhhhhmmm. #sickonvalentinesday

A post shared by Nikolina Pisek (@nikolina_pisek) on Feb 14, 2020 at 8:29am PST