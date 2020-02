Gorana Ivaniševića nasamarila supruga i Đoković, pratitelji urlaju od smijeha

Nives Ivanišević, supruga tenisača Gorana Ivaniševića i njegov kolega Novak Đoković, trenutačno tenisač broj 1 na svijetu, odlučili su nasmijati pratitelje i objaviti urnebesan video.

Naime, Nives je objavila snimku iz aviona na kojoj Đoković zeza njezina supruga dok spava pokraj nje.

– A jaaaadan. Kad nema mene, drugi mi gnjave muža – napisala je uz snimku na kojoj Novak dira Gorana po licu i namješta mu frizuru, što Goran ne doživljava jer spava. Oni se pokraj njega smiju jer prate njegove reakcije.

Kada se probudio i shvatio da mu smještaju, prvo se uplašio, a onda nasmijao.

U komentarima na snimku svi se smiju i komentiraju Goranovo lice nakon što je shvatio što se događa.

Nekadašnji svjetski reket broj dva Goran Ivanišević u srpnju ove godine postat će prvi Hrvat koji je primljen u Tenisku kuću slavnih. Osvajaču Wimbledona iz 2001. godine pristižu brojne čestitke, a s njim ponosno stoji supruga Nives Ivanišević koja je ujedno i prva osoba koja je doznala da će njezinu dragom biti dodijeljena titula najboljeg.

Inače, ljubavna priča Gorana i Nives nije posve obična. Vjenčali su se nakon samo godinu dana veze u prosincu 2017. godine, a u ožujku 2018. obznanili su da čekaju prvo dijete. Za vezu bivšeg tenisača i radijske voditeljice doznalo se u jesen 2016., a blještavi prsten koji je Nives pokazala mjesecima poslije dao je naslutiti kako par uskoro planira vjenčanje. Ni jedno ni drugo nije tada htjelo potvrditi zaruke, a tako je bilo i s informacijom da su se vjenčali. Nives se samo slatko nasmijala na to i rekla da nema komentara, a Goran je pri pokušaju kontaktiranja isključio mobitel. Njemu je ovo drugi brak, a njoj prvi. On se prije sedam godina razveo se od bivše manekenke i poduzetnice Tatjane Dragović, s kojom je bio dugih 17 godina u braku.

U tom braku Goran i Tatjana dobili su dvoje djece – Amber Mariju i Emanuela. Amber je inače dobila ime po Tatjaninoj kolegici i prijateljici, supermodelu Amber Valetti, a mlada je djevojka uspješna jahačica koju roditelji podržavaju u tom sportu. U rujnu 2018. godine Goran i Nives postali su roditelji sinu Oliveru.

– Nekoliko stvari mi je jako važno u životu pa ću nastojati to prenijeti svome djetetu. Prije svega to je vrijednost obitelji i prijatelja, a na odnosima treba raditi i uvijek biti tu za one koje volite. Važno je i naučiti da ljepota nije ono kako izgledaš, nego kako se odnosiš prema drugima, osobito prema onima koji su u nekom trenutku slabiji od tebe. Zatim da ne trebaš biti najbolji u svemu, ali uvijek trebaš dati sve od sebe – objasnila je Nives kada su je pitali koje vrijednosti želi usaditi malom Oliveru, svojem prvorođencu i tada otkrila da smatra kako će ona biti stroža od Gorana.

– Goran je puno toga doživio, a ja sam više zaštitnički nastrojena pa već vidim da ću biti ta koja će nešto zabraniti ili prigovoriti – objasnila je voditeljica koja planira svoj povratak na radio u rujnu ove godine. Ivanišević ne komentira privatni život u javnosti, ali za IN magazin otkrio je kako su on i Nives potpuno prilagodili živote Oliveru. – Oliver je sada glavni, Oliver je najmanji i najslađi i najveće veselje. Još nije počeo sto posto hodati, ali polako se pridržava. Mama po kući sve lijepi i pazi, sve je to osigurano, ali to je jedna velika sreća, u ovim mojim godinama, poslije dvoje djece. A i svi mu se vesele, i brat i sestra, tako da je to zbilja jedno veliko, veliko veselje – rekao je u listopadu prošle godine, dva tjedna nakon što je proslavio 48. rođendan.

Podsjetimo, današnji trener Novaka Đokovića i jedan od naših najboljih tenisača svih vremena 18. srpnja bit će primljen u Tenisku kuću slavnih. Uz njega će tamo biti primljena i Conchita Martinez koja je svojedobno dosegnula broj dva na WTA listi najboljih tenisačica.