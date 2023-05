Naša pjevačica već šest godina ima ozbiljne probleme: 'Dijagnoza mi je bila veliki šok'

Pjevačica Gina Damjanović (30), koju smo donedavno gledali u ulozi mentorice u HRT-ovom showu 'Zvijezde pjevaju', u javnosti uvijek zrači optimizmom i pozitivnom životnom energijom, no malo tko zna da se iza njezinog zaraznog osmijeha često krije zabrinutost. Naime, Gina već šest godina boluje od epilepsije. Prvi napad epilepsije imala sa samo 24 godine, a otad se hrabro nosi s dijagnozom Jacksonove epilepsije koja joj je život promijenila u jednoj sekundi. O svemu je sada odlučila progovorili i za medije.

- Svoju dijagnozu saznala sam prije jednog koncerta. Imala sam napadaj, tada nismo imali pojma o čemu se radi, ali završila sam na hitnom neurološkom i nakon dužeg vremena u principu smo uspjeli doći do dijagnoze. Pretpostavljam da je ta epilepsija krenula puno prije, ali je nismo detektirali i sad evo, prošlo je nekih pet, šest godina više sad ni ne brojim, sad mi je već normalno - otkrila je Gina za IN magazin.

Dijagnoza joj je, kaže, bila veliki šok. - Pa iskreno veliki šok, pogotovo zato što sam imala jednu situaciju kada mi se prvo dijagnosticiralo, to mi je servirano na dosta hladan način. Evo to je ta dijagnoza, evo vam lijekovi, a ja nemam pojma ni što je epilepsija u tom trenutku, ni na koji način se moj život mijenja ni ništa. Onda sam kasnije došla do izvrsnih liječnika i sad imam izvrsnu doktoricu, profesoricu Iris Zavoreo koja me vodi već neko vrijeme i zapravo epilepsija je pod kontrolom i znam sad sve o svojoj bolesti - izjavila je.

Epileptični napadaji nisu nimalo ugodni, ali Gina ističe da se s vremenom naučiš nositi s time. -Znaš koji su okidači, znaš koji su stresori, nekako pratiš to i onda u krajnjem slučaju znaš često i kada ih možeš očekivati pa ti onda bude ti bude malo lakše - pojasnila je pjevačica i otkrila da su njezini najčešći okidači stres i neispavanost.

Gina trenutno radi punom parom, a sretna je što trenutno ima priliku promovirati svoj prvi solo album. - Uskoro ćemo imati koncertnu promociju zagrebačku 9. lipnja U petom kupeu. To su mi nekako dva highlighta života trenutačno - zaključila je Gina.

