Naša pjevačica uoči 50. rođendana: 'Ove sam stvari naučila u pola stoljeća života'

Uskoro ću slaviti 50 g. Juhuu, samo pola stoljeća😀 što sam naučila? Da je život dragocjen, da je svaki trenutak sve što imam, da je sreća u meni, da me ne može nitko voljeti ako ne volim sebe, da sama kreiram dan i da mi ga nitko ne može pokvariti osim mene, naučila sam voljeti i prihvaćati sve ljude bez obzira na njihove postupke i stilove života, naučila sam opraštati, shvatila sam da u životu nema prepreka i da sam prepreka i problem jedino ja sama sebi, da su svi snovi ostvarivi.. I da je ljubav najjača sila u svemiru.. Živote, hvala ti na postojanju💓

