Naša pjevačica emotivnom posvetom obilježila Dan hrvatskih branitelja: 'Gdje si bio 91' gubi posprdni zvuk'

Radijska voditeljica i pjevačica grupe Feminnem Nika Antolos na Instagramu je objavila emotivnu posvetu hrvatskim braniteljima povodom današnjeg Dana domovinske zahvalnosti.

"Gdje si bio 91" gubi posprdni zvuk, ako to isto pitaš one što su nedostižne hrabrosti, baš vama što pitate, zaradili da tu rečenicu izgovorite hrabro na hrvatskom jeziku. Uvijek je postave oni što u to vrijeme ganjali su tuđe zemlje..

"Kada krenemo, gorjet će nebo i zemlja! “ Riječi su to legendarnog Andrije Matijaša Pauka.. Hrvatska danas slavi Dan pobjede, domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, te 29. obljetnicu oslobodilačko vojno-redarstvene akcije Domovinskog rata "Oluja".

Hvala vam i slava dečki. Mir, mir, mir i ljubav prije svega.., napisala je Nika pokraj fotografije postavljanja hrvatske zastave na kninskoj tvrđavi.

Podsjetimo, Nikin otac Boris bio je dragovoljac Domovinskog rata. S još petoricom dragovoljaca iz Rijeke poginuo u prosincu 1991. kod Gospića. Nika je na društvenim mrežama često spominjala oca koji je poginuo kada je imala samo dvije godine. Tako se prije nekoliko godina u objavi prisjetila kada je prvi put bila na mjestu gdje joj je poginuo otac.

Sjećam se svog prvog sna o Gospiću.

Po sredini ceste letim,kao da me netko nosi al’ mu ne osjećam ruke.

S lijeva i desna kuće pune rupica.

Tenda ducana kao švicarski sir.

Sve je sivo, boja je skupa s radosti i ljudima nestala..

Taj netko/nešto me nosi do šumarka, ispred mene drvored i puteljak sto u sumu vodi.

S lijeve u daljini neko brdo i velika kocka, kao od metala da je,na vrhu..

Odmah kraj mene lijevo,

dva suha drveta.

Tako naklonjena jedno na drugo kao majka i otac nad djetetom, nadvila se nad krunicom na podu.

Gledam i ne razumijem..

Mala sam,

možda 4 godine.

Kasnije od majke i nonota čujem da je upravo tako

izgledalo mjesto gdje je tata poginuo..

U Gospić, Bilaj,

dolazim tek nakon puno godina,

slike tada također,

prvi puta gledam.

Evo ga,

mjesto iz mog sna i let nad upravo tom ulicom kojim moj je tata zadnji puta hodao..

Taj bunker s brežuljka,

moja kocka iz sna..

Šećem oko špilje u kojoj su se grijali i jeli,

a na ulazu joj krunica..

Na podu,

ista ona na koju mi je u snu ukazano..

I sve sto sad se čuje je tišina.

Tišina puna hrabrosti i straha.

Vjetar sto prgavo se progura kroz svaku granu.

Miris polusmrznute zemlje i tvrdog šikarja.

Tu i tamo koji uzah

onih sto su svojima svijeću došli zapaliti,

ali ne preglasni, da ne započnu zbor plača..

Hrsne svećenikova stranica na Bibliji i vadjenje maramica iz džepa tobože zbog prehlade..

Njih je šest ovdje tijelo ostavilo, ali gore uselilo u drugo.

Neki se vraćaju u prošlost za slike radosti, a ja vidim one sto tek dolaze..

Znam da nas čekaš gore,

znam da me okrzneš po ramenu jer tvoja pjesma zasvira mi niotkud..

Znam da šakom udariš mi napadače ravno u savijest i s Njime nadgledaš mi dane.

Znam da mamu ušuškaš svake noći i čuvaš do sunca.

A ti znaj da naš ponos nema krova..

Da čuvat ćemo ti ime kao orden svakom danu života i djela kao slike zakačene na srce.Tvoje i svih onih sto braća ti po hrabrosti i sad cimeri ondje..Moj su tata i mojgore ,ondje otkud sve se vidi,koga da se bojim..

