Naša glumica otvoreno o estetskoj operaciji: 'Moji dečki su rekli - mama je poludila, zgroženi su'

Glumica i finalistica ovogodišnjeg showa 'Plesa sa zvijezdama', Daria Lorenci Flatz (47) ovih se dana podvrgla estetskoj operaciji, a za InMagazin otkrila je što je radila te razlog. Odlučila se na takozvanu blefaroplastiku, uklanjanje podočnjaka i podizanje kapaka uz lagani facelift.

- Uvijek sam imala taj neki umoran izgled u predjelu očiju, malo spuštene gornje kapke i uvijek su mi se podočnjaci jako vidjeli, tako da ako se ja ne smijem... Ali srećom ja se jako često smijem, onda su ljudi govorili 'Pa što, mi nismo ništa primijetili'. Ali kad bih bila neutralna ili ozbiljna, uvijek bih izgledala kao da sam tužna, bolesna ili umorna...I baš taj predio očiju je odavao taj dojam - započela je Daria.

- Kad si mlađi, ja sam si mislila - ma nema šanse da ću si ja to raditi. Ja sam karakterna glumica, filmska, kazališna. Kako ću ja igrati ženu iz susjedstva, ja baš igram te karakterne uloge pa zategnuta i nafilana, pa nema šanse... Međutim, prođeš 40.-u, taština radi i ne bi baš više bio zgužvan i stario, i onda to uđe na mala vrata. To je prvo bila tabu tema, 'aha, ova kolegica radi, aha i ova'', pa onda ''jao, grozno'', onda kreneš sve više i nama je to sad totalna normala. Prvo se o tome priča, onda sve drugo, što si radila, kod koga si radila, da vidim, dodala je glumica.

Dariji su botoks, hijaluron i tretmani pomlađivanja sve češći razlog odlaska kod dermatologa, no njezini ukućani, suprug i trojica sinova, priznaje, nisu oduševljeni.

- Oni su zgroženi! Moji dečki su ''mama je poludila''! Ali kuće da sam toliko poludila da se više nitko ne upliće. Kad su tek krenuli fileri, malo botoksa bilo je ono ''Kaj radiš ti? Jesi li ti normalna?'' Pa dođeš crven, pa dođeš modar, pa stalno si u nekom oporavku. Imaš dva slobodna dana, ja se malo sredim... Ali sad su skužili, to je to, mama je glumica... Ma i da nisam glumica, isto bih to radila jer i moje prijateljice, koje nisu glumice, a prešle su četrdesetu, sve se njeguju, nešto rade, malo se dotjeruju, to se sve nešto malo skriva jer stvarno ukućani ne gledaju blagonaklono na to. Ali ja bih rekla su moji sad već na pravom putu da se naviknu.

Ovo je bilo drastično! Ja sam hodala sedam dana s naočalama, kao prava hollywoodska diva i onako sam si mislila ''ma to je to, čovječe'', hahahaha! Kao šlafrok, bacam smeće, nosim naočale, idem na dječje rođendane s naočalama, nasmijala se Daria.

