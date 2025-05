Naša glumica otkrila kako se bori sa svojom dijagnozom: 'Sjećam se koliko mi je bilo teško u školi'

Glumica Karmen Sunčana Lovrić na svom je Facebook profilu podijelila osobno iskustvo o nedavno dobivenoj potvrdi dijagnoze AuDHD-a, odnosno spoja autizma i ADHD-a: "Jučer sam dobila potvrdu. Audhd. Spoj autizma i adhd-a, ili kako je rekla psihologinja, ja sam 'iznimno visoko organizirani kaos' (moje indijansko ime, found it!)", napisala je Lovrić. Osvrnula se i na vlastita sjećanja iz školskih dana te izazove s kojima se suočavala zbog neurodivergentnosti: "I taman sad čitam nešto o školskom sustavu... I sjećam se. Koliko mi je bilo teško. Sjediti mirno. Napravila bih prije svih zadatak i onda bi morala u tišini sjediti mirno. Ne znam kojem je djetetu, neurotipičnom ili neurodivergentnom, lako sjediti satima mirno, bez micanja, bez drmanja nogu, bez zanimacije...", prisjetila se glumica. Opisala je i kako su stroga pravila škole utjecala na njezino ponašanje:

"I tako sam ja sjedila 'posve' mirno, nisam klatila noge, nisam se okretala, vrtila, šutila sam i gledala pred sebe, a ispod klupe sam do krvi trgala kožicu oko noktiju, jer je to bio nekakav ispušni ventil." Lovrić je istaknula i kako je školstvo nagrađivalo isključivo ocjene, a ne razumijevanje različitosti: "Imala sam sve 5 jer sam skužila da tako mogu proći ispod radara. Samo im je to bitno, imaj sve 5, i onda si dobra, ispravna, s tobom je sve u redu." Danas, kaže, učenje doživljava potpuno drugačije:

"Danas više nego ikad učim. Obožavam učenje. Stalno nešto novo čitam, proučavam, zakačim se na neku temu i ne stajem dok je ne iscrpim... Baš mi je lijepo tako učiti, slobodno, sa zanimanjem, sa razumijevanjem, kreativno, čitajući dok visim naglavačke s karika u stropu, ili hodajući gore dolje, jer meni tako paše..." Za kraj, osvrnula se na primjer inovativnih učionica i poželjela bolji sustav za buduće generacije:

"Vidjela sam neki dan video učionice koja je napravljena kao učionica/igraonica/sportska dvorana. Djeca uče, pa skaču, pa opet uče, zajedno rješavaju zadatke, zainteresirana su, ne moraju sjediti mirno, mogu birati kako žele učiti, kojim tempom, na koji način, imaju mogućnost kretanja i ispoljavanja viška energije, igre i zabave, sve je to spojeno u jedno, kao život. Ako ću ikad imati dijete, voljela bi da ide u takvu školu..." Na kraju je poručila: "Ps. Braćo i sestre 'ali ti ne izgledaš autistično' javite mi se", zaključila je Lovrić.

Karmen Sunčana Lovrić poznata je po ulogama u popularnim hrvatskim serijama, među kojima se ističu "Zabranjena ljubav" (Monika), "Ruža vjetrova" (Jelena Čulo), "Zora dubrovačka" (Željka), "Kud puklo da puklo" (Anita Božić), "Na granici" (Gabrijela Boban) i "Kumovi" (Tonka)12456. Na filmu je glumila u ostvarenjima poput "Iza sna" i "Kratki spojevi". Osim na ekranu, Lovrić je izgradila bogatu kazališnu karijeru, a sudjelovala je i u sinkronizaciji animiranih filmova i serija, gdje je posuđivala glas brojnim likovima.

