Naša glumica (47) pozirala u badiću i pokazala nevjerojatne trbušnjake: 'Na plažu'

Glumica i finalistica ovogodišnjeg showa 'Plesa sa zvijezdama', Daria Lorenci Flatz (47) trenutačno je na odmoru, a na društvenim mrežama je objavila fotku u izdanju u kakvom je ne viđamo često. Naime, Daria se slikala na putu za plažu, pozirala je u dvodijelnom badiću. Badić je naglasio njenu savršenu figuru i fit liniju, a vidi se da Daria ozbiljno vježba, jer se na njenom trbuhu ocrtavaju trbušnjaci.

- Na plažu - napisala je uz fotografiju.

Foto: Instagram

Inače, krajem prošlog mjeseca otkrila je javnosti da se podvrgnula estetskoj operaciji. Odlučila se na takozvanu blefaroplastiku, uklanjanje podočnjaka i podizanje kapaka uz lagani facelift.

- Odlučila sam se za blefaroplastiku jer je taj dio moga lica zbog genetike uvijek odavao umor i tužan izraz. Sa svime sam na licu bila zadovoljna i svi tretmani koje sam dosad radila dali su odlične rezultate i tonus mojoj koži. No, što god bih radila, zona očiju odavala je dojam umora. Sada je bio idealan trenutak za blefaroplastiku jer sam napokon 'ulovila' mjesec dana bez obaveza. Do sad sam to odgađala zbog snimanja u raznih projekata - kazala je Lorenci Flatz o operaciji za Story i nastavila:

- Operacija je trajala dva sata i odvila se pod lokalnom anestezijom - rekla je Daria i dodala da iako postoji opcija da doktor potpuno uspava pacijenta, ona je htjela ostati prisutna. Izjavila je da postupak nije bio bolan, no slabiju bol osjetila je dva-tri sata nakon operacije. Tretirano područje bilo je natečeno i modro sedam dana, no sve obaveze mogla je, priznaje, normalno obavljati.

Dariji su botoks, hijaluron i tretmani pomlađivanja sve češći razlog odlaska kod dermatologa, no njezini ukućani, suprug i trojica sinova, priznaje, nisu oduševljeni.

VEZANI ČLANCI:

- Oni su zgroženi! Moji dečki su ''mama je poludjela''! Ali kuće da sam toliko poludjela da se više nitko ne upliće. Kad su tek krenuli fileri, malo botoksa bilo je ono ''Kaj radiš ti? Jesi li ti normalna?'' Pa dođeš crven, pa dođeš modar, pa stalno si u nekom oporavku. Imaš dva slobodna dana, ja se malo sredim... Ali sad su skužili, to je to, mama je glumica... Ma i da nisam glumica, isto bih to radila jer i moje prijateljice, koje nisu glumice, a prešle su četrdesetu, sve se njeguju, nešto rade, malo se dotjeruju, to se sve nešto malo skriva jer stvarno ukućani ne gledaju blagonaklono na to. Ali ja bih rekla su moji sad već na pravom putu da se naviknu. Ovo je bilo drastično! Ja sam hodala sedam dana s naočalama, kao prava hollywoodska diva i onako sam si mislila ''ma to je to, čovječe'', hahahaha! Kao šlafrok, bacam smeće, nosim naočale, idem na dječje rođendane s naočalama, nasmijala se Daria.

VIDEO Ella Dvornik oglasila se nakon novih šuškanja o bračnim problemima: 'Što mene sve dočeka'