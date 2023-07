Naša glazbenica ima izrazito visok IQ, a njezina kćer ide njezinim stopama: ' Tako je talentirana'

Glazbenica Žanamari Perčić (40) na svojim se društvenim mrežama često hvali svojim utreniranim tijelom te ističe koliko joj je odlazaka na trening važan. No, lijepa figura nije jedino što krasi Žanamari. Mnogi ne znaju da je lijepa pjevačica članica MENSA-e, svjetskog udruženja osoba čiji IQ daleko premašuje prosjek. Atraktivna pjevačica ima kvocijent inteligencije od nevjerojatnih 156, a o tome je progovorila u In Magazinu.

- Što se tiče mog IQ-a, to kad se dobro naspavam, onda je možda još tu, ostaje nešto, ali u zadnje vrijeme ne spavam baš tako da ako bude nekih nepromišljenih poteza u idućih par mjeseci, nemojte to pripisati krivom nalazu od MENSA-e, molim vas - našalila se Žanamari.

Pjevačica je također majka kćerkice Gabi (8), koju ima sa suprugom Marijem Perčićem. Čini se da je malena Gabi pametna na mamu.

- Gabi je tako talentirana da ja ne mogu vjerovati. Ona piše kompletne pjesme s tekstovima, izmišlja, znači luda je. I moram se pohvaliti da je prošla školsku godinu uzorno s odličnim uspjehom i pohvalnicom. Na mamu je, ja sam rekla, evo sad nastavljaš mamin školski put - ispričala je Žanamari.

VEZANI ČLANCI:

Podsjetimo, pjevačica je u jednoj emisiji govorila i o svom vježbanju te koliko joj je trening važan.

- Pa zapravo ne izlazim iz teretane, ali nije me to ponijelo toliko zbog fizičkog izgleda, nikad nisam imala problema s kompleksima, ali mi je bilo bitno zbog mentalnog balansa - ispričala je Žanamari za InMagazin te objasnila kako pazi na prehranu.

- Muž kuha, ja volim jesti odmah kad dođem iz teretane pa ga nazovem da mi spremi, ali nije to ništa komplicirano. Jedem piletinu, posni sir, jaja, ribu, dakle sve što sadrži protein. Pojedem nekad i ugljikohidrate jer ja stvarno ne želim smršavjeti - pojašnjava. Objasnila je i da ima celulita.

- Pa što je žena bez celulita! Malo masnog tkiva je dobrodošlo i nikako to cure nemojte izgubiti, to je, ako ništa drugo, sada ekstremno in – dodala je Žanamari.

VIDEO Lovro Juraga komentira aktualna događanja na estradi