Naša glazbena diva u braku je već više od 40 godina: 'Nije ni to lako'

Poznata hrvatska pjevačica Jasna Zlokić nedavno je obilježila značajan životni jubilej - svoj sedamdeseti rođendan. Povodom ove obljetnice, umjetnica je podijelila svoja razmišljanja o važnosti očuvanja zdravlja i vitalnosti u svijetu glazbe. "Treba sačuvati zdravlje, treba sačuvati nekako i svoj izgled u ovom poslu. Dakle, trudi se na sve načine da jednostavno ne daš godinama da ti uzmu život", istaknula je Zlokić za In magazin.

Osvrnuvši se na svoju bogatu karijeru, Jasna je izdvojila jedan posebno upečatljiv trenutak koji joj je ostao u sjećanju. "Kad sam bila gošća 50 Centu. To je nešto što se meni usjeklo, u sjećanje po mnogo čemu. Ja sam bila totalno suprotna od repanja, em sam mogla biti na tom koncertu i ne prihvaćena kako treba, jer 50 Cent je 50 Cent, moja glazba s ti nema veze. Ali je to tako bio urnebesni doček mog izlaska na scenu da to ja nikad neću zaboraviti. I uopće to sve skupa, ta priprema sa reperima, to je doživljaj", prisjetila se pjevačica s osmijehom.

Mnoge je zanimalo je li Jasna imala priliku osobno upoznati slavnog repera. Pjevačica je otkrila detalje o strogim mjerama sigurnosti koje su bile na snazi tijekom koncerta: "Nisam ga upoznala jer su oni bili distancirani na drugoj strani Doma sportova i mi nismo smjeli imati kontakt. Bile su neke strašne mjere predostrožnosti. Ja sam to poštovala i to je to. Ali vidjela sam ga u prolazu. Kad je otišao na scenu. Meni se činilo da je on jako zgodan čovjek. Tako mi se nekako učinilo", prisjetila se Jasna.

Unatoč ograničenom kontaktu, Zlokić je uspjela uhvatiti letimičan pogled na 50 Centa, što je ostavilo snažan dojam na nju. Jasna Zlokić ne krije koliko joj uloga bake ispunjava život. Njezine unučice, Mara i Tanja, predstavljaju središte njezina svijeta i izvor neizmjerne radosti. Govoreći o svojoj ulozi bake, Zlokić je podijelila dirljive riječi:

''Ja sam najsretnija baka na svijetu, koji su druge. Jer je to takav jedan osjećaj ljubavi koje zapravo ne znate da nosite u sebi. Imam svoga sina i voljela sam ga beskrajno i volim ga i sad najviše na svijetu, ali one su nešto drugo. To je jedna posebna ljubav, jedna poseban osjećaj, jedna posebna privrženost. Vjerojatno sve je to priroda napravila da u smiraj iz života nekako, da oživiš novi život. Oni udahnu radost, mladost, a i brigu. I brigu. Ja sam strašno brižna oko njih, volim ih beskrajno. Ja sam luda za njima'', priznaje poznata pjevačica, ne skrivajući emocije koje u njoj bude unučice.

Dugogodišnji brak Jasne Zlokić i njezinog supruga Borisa traje već više od četiri desetljeća. Kada je upitana o tajni njihove uspješne bračne zajednice, pjevačica je podijelila svoje misli o izazovima i ljepotama zajedničkog života. ''I to je isto umijeće, nije ni to lako, to je isto jedan trening životni da jedan s drugim dijeliš svakodnevicu, dijeliš probleme, dijeliš sreću, radost, tugu. Sve je to tako jedan gemišt kojeg moraš znat dobro promiješati'', zaključila je Jasna, naglašavajući važnost međusobnog razumijevanja i prilagodbe u dugotrajnoj vezi.

Za Jasnu Zlokić, glazba predstavlja esenciju života. Ova renomirana umjetnica ističe neprocjenjivu vrijednost melodija u svakodnevici, naglašavajući njihovu moć da ispune prazninu u ljudskoj duši. ''Bez glazbe je čovjek prazan. Mislim da je glazba ispunjava baš onaj dio svog života koji ti donosi radost. I sad u određenim momentima i svijetu, ovisi što slušaš, ovisi u čemu uživaš, je li? Ali svakako preporučam glazbu kao dio života'', poručila je Jasna.

Svojim riječima, Zlokić ne samo da dijeli osobno iskustvo, već i potiče druge da otkriju transformativnu snagu zvuka u vlastitim životima. Njezina poruka služi kao podsjetnik da, bez obzira na žanr ili stil, glazba ima moć obogatiti naše postojanje na duboke i značajne načine.

