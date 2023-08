Naša bivša manekenka otkriva zašto više ne živi u Parizu i kojim se poslom sada bavi

Bivša manekenka Jelena Orešković Atabeyki nakon 11 godina života u Parizu sa suprugom Hermidasom Atabeykijem i njihove dvije kćeri vratila se u rodni Zagreb. Jelena i njezin suprug htjeli su da im kćeri odrastu u mirnijem okruženju, a dolaskom u Hrvatsku njezin suprug je svoje poslovanje iz auto industrije prebacio na dizajn interijera i u potpunosti je sam uredio njih stan u strogom centru Zagreba. Obitelj ljeto provodi na Šipanu i Jelena je otkrila kako su pronašli ovu svoju ljetnu oazu.

- Imali smo sreću da smo dobili informaciju da je jedna predivna kuća na Šipanu, koja je uz samo more, na prodaju. To je bio splet okolnosti, ja nekako u životu imam sreće, djeluje sve ljudima oko mene, kao da je neki moj plan, ja stvarno imam osjećaj da mene gore netko voli - ispričala je Jelena za IN Magazin.

Dok je još živjela u Parizu bivša manekenka je završila jednu od najboljih svjetskih škola za rehabilitacijski pilates i vježbe lica koje je i sama koristila i primijetila je koliko benefita donose koži lica.

VEZANI ČLANCI

- Vježbama za lice počela sam se baviti prije 14 godina, sasvim slučajno, to su bile rane tridesete, prvo dijete, nespavanje, onako, nikako - izjavila je Jelena koja je ubrzo svoju ljubav prema ovoj metodi vježbi za lice pretvorila u posao i kroz istraživanje i brojne radionice je razvila svoje vježbe.

- Baš je lijepo ispalo da sam tu svoju ljubav prema jednoj lijepoj prirodnoj metodi pretvorila u svoj posao - kaže Jelena čije su vježbe postale jako popularne i tražene zahvaljujući i nacionalnom projektu Aktivna Hrvatska te društvenim mrežama. Prije godinu dana u jednom je intervju otkrila i kako je tajna njezine vitke linije pilates i kako ima sreću što nije sklona debljanju, a pilatesom se prije svega počela baviti zbog zdravlja da bi na kraju završila kao instruktorica pilatesa.

VIDEO HRT-ova novinarka izgubila je bitku s teškom bolesti: Zauvijek ćemo se sjećati njenog osmijeha