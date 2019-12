Naša bivša manekenka krenula podići putovnicu za dijete pa je priveli

Bivša manekenka, a sadašnja PR stručnjakinja Sarah Josipović na svom se Instagramu požalila na neobičnu situaciju. Naime, Sarah je policija privela kada je išla petomjesečnom sinu Maku izvaditi putovnicu.

Iako izgleda da se sve to dogodilo samo zbog obične putovnice, Sarah je ipak objasnila da to nije slučaj.

– Pogodili ste, zbog "polupovišenog tona" i nepoštivanja policije. Nema veze s vađenjem putovnice, postoji pozadinska priča – napisala je prvo, a kasnije i objasnila koja je to pozadinska priča.

Sarah je s mamom prije nekoliko dana čekala na mjesto za parkiranje u Petrinjskoj ulici u Zagrebu, no parking je bio zauzet pa su morale pričekati malo iza rampe, a još su i vidjele automobil koji se sprema izići s parkinga, tako da bi se njima mjesto oslobodilo. Kako je napisala, išla je pokupiti sina Maka koji je s ocem bio na Fuliranju.

– I tako smo mu mi pokušavale objasniti, i u tih 30 sekundi se pomaknuli tako da smo cijelom površinom bili na parkiralištu, ali on je svejedno pozvao kolegu koji je mene, iako nisam ja vozila, tražio osobnu. Ja sam pitala: "Moju?" a on je odgovorio: "Jok, moju." Ja sam izašla iz auta i povišenim tonom mu objašnjavala, ali nisam ga uvrijedila. Zapisao me i to je to. I tu dolazimo do danas – objasnila je Sarah.

Tako je opisala pozadinsku priču zbog koje je u policiji imala problema i kada je sinu išla izvaditi putovnicu.

Naime, na ulazu u policijsku postaju radio je isti onaj policajac otprije neki dan te je upitao zar ne misli da je bila malo bezobrazna.

Sarah mu je na to odgovorila da ne misli, na što je on odmah ponovno, kao i neki dan, tražio osobnu iskaznicu. Osobnu iskaznicu mu je odmah dala, ali mu je dala do znanja da je već zapisana i da mora žuriti jer s djetetom ide na plivanje.

Sarah je sve to izgleda bilo i pomalo smiješno, što je zasmetalo policajcu pa je odvedena u Policijsku postaju Centar zbog "vrijeđanja i omalovažavanja policije".

Foto: Instagram screenshot

– Sjedila sam tako u postaji, on se žalio šefovima, čula sam da je rekao da razgovaram ''polupovišenim tonom''. Nakon toga izašao je i rekao: ''Izgleda da me niste dovoljno uvrijedili. Nema temelja za postupanje.'' I eto, to je to. Zakasnili smo na plivanje i nismo išli – objasnila je što se događalo dalje.

Na kraju je sve ipak dobro završilo, a Sarah je dobro raspoložena upitala policajca sviđa li mu se.

– On je uz smiješak rekao da je sve ovo pomalo bilo zbog njegovog ega, ali i jer mu je nekad malo dosadno. Eto, uljepšala sam čovjeku dan, a i tko prizna, pola mu se prašta. Nažalost, nije htio da napravimo selfie da ga upoznate jer sam obećala ovu zgodicu podijeliti – zaključila je svoju neobičnu priču Sarah i usput pozdravila prijatelja iz Petrinjske.

Možda se sve čini kao jedno neugodno iskustvo, ali Sarah ističe kako je bilo upravo suprotno.

– Nije mi to nikakvo koma iskustvo, dapače, svi su bili jako simpatični i ljubazni, čak i policajac koji je inzistirao na tome da sam ga uvrijedila. Meni je i dalje sve to smiješno. Jedino mi je žao što mi dijete nije stiglo na plivanje – rekla nam je Sarah i objasnila kako joj je jako žao što je sve završilo u medijima te da ona s prijateljima na Instagramu dijeli sve, pa tako i ovu nesvakidašnju, ali simpatičnu priču.