Naš glazbenik ostvario međunarodnu suradnju: 'Kad sam vidio suze, rekao sam, to je to'

Univerzalni jezik glazbe razumije se u cijelom svijetu, ali nije svakodnevna situacija da perspektivni glazbenici s Novog Zelanda sudjeluju u stvaranju jedne naše nove pjesme koja je vrlo brzo pronašla put do srca publike. Splitski pjevač Goran Karan svoju je emociju stopio s onom skupine The Shades koju čine Taka Vuni, Samson Setu, Ipu Laga’aia i Manase Latu, glazbenici koji su se školovali u Londonu na Royal Music Academyju i dobili poziv za newyoršku Metropolitan Operu. Za dogovor je zaslužna novinarka Glasa Hrvatske Tatjana Rau koja je Karana kontaktirala nakon razgovora s Hrvatskim kulturnim društvom i Folklornim ansamblom Kralj Tomislav iz Aucklanda na Novom Zelandu koji su se, zajedno s vokalnom skupinom The Shades spremali za ljetnu turneju po domovini. Taj su svoj koncert htjeli završiti pjesmom ‘Kuća naše pisme’ koju je Karan s Tedijem Spalatom i Klapom Sveti Juraj HRM predstavio tek godinu prije.

Foto: Promo

“Kada sam čuo za tu ideju, bio sam zaista počašćen. Pjesma je lani bila porinuta u Splitu, i već za godinu dana, evo je, plovi nazad s Novog Zelanda”, kaže nam Karan koji za pjevače ima samo riječi hvale.

“Slušajući ih kako pjevaju na hrvatskom jeziku i još dalmatinskim dijalektom, shvatio sam koliko je Kačurov zaslužan za širenje hrvatske kulture i tradicije”, priča Karan. Goran Kačurov, voditelj Folklornog ansambla Kralj Tomislav, naučio ih je sve tajne klapske pjesme i našeg izgovora. Kako je pandemija zaustavila putovanja, turneja je odgođena, a Karanu je pala na pamet druga ideja. Iako je pjesma napisana prije tri godine, zaživjela je tek nakon razornog potresa koji je pogodio Zagreb. Na žalost, potres je odnio i jedan život, onaj djevojčice Anamarije, a upravo je ona pjesmi dala smisao.

“Sjedio sam s gitarom kada sam saznao da je gubitak jednog mladog života zauvijek obilježio taj dan. Pjesma je tada nekako sama krenula s gitare i usana, i ja sam imao osjećaj da je trebam otpjevati za Anamariju, njezine roditelje i sve koji su je poznavali”, priča nam Karan. Pjesmu je prigrlila cijela ekipa s Novog Zelanda. “Kad mi je Goran ponudio suradnju, pozvao sam ih, prenio im svoje emocije i bila mi je važna njihova reakcija. Kad sam vidio suze, rekao sam, to je to”, kazao je Kačurov koji je zaslužan za vokalni aranžman.

“U svakoj pjesmi dali su srce i stvorili jedan ugođaj koji je nezaboravan u istinski originalnom zvuku i neponovljivim interpretacijama”, dodaje. Kvartet je bio očaran ponuđenim projektom koji nisu smjeli propustiti.

Foto: Promo

“Iako ne govorimo hrvatski i ne razumijemo sve do kraja, glazba, a jednim dijelom i jezik, bili su tako dirljivi. Tako dirljiva pjesma, tako nadahnjujuća. Kako vam pjesma s posve stranog mjesta može dirnuti srce”, kazao je jedan od članova The Shadesa Manase Latu.

Spot je sniman na dvjema zemljinim polutkama, priča nam Karan. The Shadesi su svoj dio videa snimili na zapadnoj obali Sjevernog otoka, na plaži Karekare, koja je svojom netaknutom i divljom ljepotom dala izvanredno mjesto za novozelandsku sliku. The Shades su se obukli u svoje tradicionalne nošnje, s ogrlicama od školjki, a kćer Gorana Kačurova, Zara, je bila 'anđeo spota'.

"Redatelj Željko Petreš i ja smo bili fascinirani kvalitetom materijala koji su nam poslali, pa sam se odlučio naći kontrast njihovim širokim obzorima, nebu i oceanu. Odabrao sam da atmosferu našoj slici da špilja Vranjača, manje poznat biser dalmatinske prirode. Dakle, i na Novom Zelandu i u našoj Hrvatskoj je puno ljudi punih dobre namjere i volje učinilo sve da pjesma ”Ima jedno svjetlo” zasvijetli iznutra. Ja sam im neizmjerno zahvalan što su svojim srcima i dušom oplemenili ovaj naš zajednički glazbeni zagrljaj", dodaje.

Nada se kako će vrijeme donijeti još ovakvih sjajnih prilika za hrvatsku glazbu. “Najiskrenije su stvari koje se same dogode, bez predumišljaja i kao da su vođene. Zato i imaju lak put do slušatelja”, zaključuje Karan.