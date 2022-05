Napetost u popularnom showu: Očajnički je htio bodove i u tom je trenutku pokazao svoju lošu stranu

Na posljednjem izazovu u 'Survivoru' plavi je tim pobijedio te osvojio izlazak u jedan od najpoznatijih dominikanskih klubova, a članovi crvenog tima taj su poraz doživjeli teže nego inače. Iako se činilo da je razlog tomu bila propuštena nagrada, ispostavit će se da su glavni uzrok nezadovoljstva bili pojedini igrači plavog tima koji su im svojim ponašanjem stali na žulj.

Za vrijeme izazova, Nevena i Milica sudarile su se na jednom dijelu poligona, što je izazvalo negativne reakcije među članovima crvenog tima koji su Nevenino ponašanje nazvali nesportskim. „Ja volim to sportski odraditi. Ako se možemo dogovoriti neka netko prođe prvi, nema tog sudaranja i gluposti koje se dešavaju. Neke stvari su mi nesportske i ja ih jednostavno ne volim“, zaključit će Milica.

S druge strane, viđenje iste situacije u plavom timu bit će potpuno drugačije, pa će Nevena svojim suigračima objasniti svoju stranu priče. „Ja nisam niti u jednom trenu u toj igri primijetila Milicu, čak ni u trenutku kad sam pala i kad smo se sudarile nisam imala osjećaj da je to bila ona. Meni je žao ako je ona osjetila da je to neka nefer igra“, reći će Nevena te dodati da je bilo situacija u kojima su članovi crvenog tima prema njoj postupili nepravedno: „Ja sam jako dugo sportaš i znam što znači igrati nefer. Jako puno puta se prema meni u ovoj igri odigralo nefer i nikada im to nisam spomenula niti nabila na nos, čak ni jučer kada me se u jednom trenu napalo“.

Osim Neveninog ponašanja, članovima crvenog tima zasmetao je i Goranov zahtjev da se pregleda foto finiš za jednu od odigranih rundi kako bi se moglo odrediti kome će pripasti poen. „Nažalost neki od igrača, ne cijelo plavo pleme, pokazali su nesportsko ponašanje. Po meni su to Goran i Nevena, a razlog tome je to što smo zaista počeli u jednom trenutku voditi i to je bilo očigledno, a Goran se počeo žaliti i tražiti da se pregleda opet kamera, što je po meni pokazalo samo da je očajnički htio poene i da je u tom trenutku pregazio ljudsku stranu i pokazao onu lošu“, zaključit će Maša koja je već ranije izjavila da Goran ima nekakav kompleks, dok će Stevan prigovoriti da ga nerviraju bezobrazluk, manipulacije i taktike koje sa strane stavljaju ljudskost. „Sve to me nervira i vani, samo što vani biram s kime ću se družiti, a u 'Survivoru' sam osuđen na neke ljude“, dodat će Stevan.

No kao ministar sporta u svom timu Goran će zaključiti da je u njegovoj nadležnosti prijaviti bilo kakav problem koji primijeti, pa će tako objasniti: „Ja stvarno ne vidim problem da se netko više žalio ili netko manje. Ja sam kapetan svoje momčadi u tom sportskom dijelu i moj je posao ako primijetim nešto da odem i to prijavim. Ne vidim da se tu netko previše žalilo, oni su jučer potencirali taj dio priče da smo se mi puno žalili, ali jučer je bilo 1:1, tako da sve je u duhu sportske borbe“.

Večeras je pred kandidatima novi izazov za plemenski imunitet, a koji će tim izgubiti i ostati bez jednog člana doznat će se u 22.15 na Novoj TV.