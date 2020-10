Napetost se mogla rezati nožem, gazda je promijenio odluku

Kako gazda Farme, prema pravilima, ima pravo promijeniti svoju odluku o odabiru duelista, ovotjedni gazda je upravo to iskoristio te je poštedio Sašu i odabrao Juku za prvog duelista, uz riječi da se vodi onime kako uvijek treba štititi najmlađe i najslabije, a najjače izazvati.

''Hvala ti što si mi rekao da sam najjači, to mi je kompliment. Druga stvar, osim što mi laska da sam najjači, ja mu se moram zahvaliti što me pošteđuje ovih teških radova danas'' kazao je Juka. Na Mijino pitanje tko će biti njegov suparnik u dvoboju, Juka je rekao: ''Ako udaramo po starima, možemo udarit jednu radi balansa u kući i po novima'' te rukom pokazao na dvojac Bruna i Dubravka. Iako su na Farmu ušli kao par, u dvoboj će ipak samo jedan od njih, a kada ih je Mia pitala tko će to biti, Bruno je u svom stilu odgovorio: ''Pa normalno da ja idem u dvoboj, pa neću malog prinča pustit da ide u dvoboj protiv ovakve stijene!''

Obzirom na karakter ovog dvojca, koji sve situacije okreću na zabavu i smijeh, pojedini farmeri smatraju kako će u dvoboju biti poprilično žustro. ''Ja znam da će se obje strane jako truditi i da Bruno neće popustiti, sigurno će dati sve od sebe da ponizi Juku do krajnjih granica, a Juka je po prirodi borben čovjek tako da će biti jako zanimljivo'' komentirao je Tomislav.

Dok se dvojac prilikom pakiranja zezao u svom stilu te je Bruno kazao da je Juka sigurno odabrao njih ne bi li on bio dalje od Maje koju zove svojom ženom, na Juki se vidjelo kako mu ovakav razvoj događaja nije baš najbolje pao. ''Svaka nominacija je moguća eliminacija tako da svatko mora biti malo nabrijan. Naravno da želim ići što bliže nagradi i sve što me može ugroziti nije mi drago'' izjavio je Juka. Nešto prije odabira duelista, na farmu je stigao Frano te se održala borba za imunitet, a gazda je odabrao Kristinu i Josipa. Za imunitet su se trebali boriti u tradicionalnoj hrvatskoj igri pale i piriza, a na kraju je pobijedila Kristina Mandarina.

''Prije svega, zabavili smo se. Nisam se nikad prije susrela s jednom takvom igrom'' kazala je, a kasnije dodala kako joj imunitet ni ne znači previše jer joj se čini da se nije baš najbolje uklopila u ekipu. Što očekuju Juku i Bruna u dvoboju te tko će od njih izaći kao pobjednik i vratiti se na farmu, a tko će napustiti show, doznat ćemo u idućoj epizodi showa ''Farma More i Maslina'.