Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 206
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
ŽIVOT NA VAGI

Napetost dodatno raste zbog Nenine nagrade iz velikog izazova - njezin se postotak na vaganju utrostručuje

Foto: RTL
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
30.10.2025.
u 19:00

Dok se emocije miješaju, sjećanja naviru i svi su svjesni da je pred njima vaganje koje će odlučiti sve uoči samog finala koje ćemo gledati sutra

U današnjoj epizodi 'Života na vagi' slijedi vaganje petero najboljih kandidata, a samo troje od njih večeras će postati finalisti. No tu nije kraj iznenađenjima jer će se četvrti finalist otkriti tek u finalu. „Kad je počinjala ova sezona, bilo vas je osamnaestero. Dočekala sam vas baš na ovome mjestu i rekla da vas na vrhu čeka Zaboky selo, mjesto u kojem je počelo vaše putovanje. Tu je počeo vaš fizički uspon, ali na neki način i životni, psihički uspon. Sami znate kakva je sezona bila; bilo je teških trenutaka, bilo je suza, smijeha… Četrnaest tjedana je iza nas, a vas je ovdje, nakon svega toga - samo petero. Čestitam vam što ste stigli do ovdje!“ poručuje Antonija kandidatima koji se večeras vraćaju na mjesto gdje je sve počelo.

„To neće utjecati na rezultate na vagi, ali željeli smo da prođete ovaj uspon još jednom - sada kao drugačiji ljudi“, dodala je Antonija o simboličnom izazovu koji ih očekuje. „Praktički da vidimo koliki smo napredak postigli ovdje“, kaže Dominik, a Ante dodaje: „Flashback na početak. Vratili su nas sad ovako mršavije i malo zdravije na ono gdje smo počeli.“ A Nena, uvijek spremna za izazov, odlučno poručuje: „Vrlo rado idem odraditi posljednji uspon!“

Dok se emocije miješaju, sjećanja naviru i svi su svjesni da je pred njima vaganje koje će odlučiti sve. „Odluka o tome kojih troje ide u finale - to će nam jasno reći zelena linija“, najavljuje Antonija. Napetost dodatno raste i zbog Nenine nagrade iz velikog izazova - njezin se postotak na vaganju utrostručuje. „Onda se utrostručuje i plus“, objašnjava Antonija, no Nena ostaje samouvjerena: „U mojoj glavi je to nemoguće, s obzirom na prehranu i na to da se pridržavam apsolutno svega.“ Predfinalnu epizodu 'Života na vagi' pogledajte večeras u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo, a sutra u 20.15 na RTL-u ne propustite veliko finale devete sezone i trenutak kada ćemo doznati tko je pobjednik 'Života na vagi'!
Ključne riječi
Finale showbiz život na vagi

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja