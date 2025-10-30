Napetost dodatno raste zbog Nenine nagrade iz velikog izazova - njezin se postotak na vaganju utrostručuje

U današnjoj epizodi 'Života na vagi' slijedi vaganje petero najboljih kandidata, a samo troje od njih večeras će postati finalisti. No tu nije kraj iznenađenjima jer će se četvrti finalist otkriti tek u finalu. „Kad je počinjala ova sezona, bilo vas je osamnaestero. Dočekala sam vas baš na ovome mjestu i rekla da vas na vrhu čeka Zaboky selo, mjesto u kojem je počelo vaše putovanje. Tu je počeo vaš fizički uspon, ali na neki način i životni, psihički uspon. Sami znate kakva je sezona bila; bilo je teških trenutaka, bilo je suza, smijeha… Četrnaest tjedana je iza nas, a vas je ovdje, nakon svega toga - samo petero. Čestitam vam što ste stigli do ovdje!“ poručuje Antonija kandidatima koji se večeras vraćaju na mjesto gdje je sve počelo.

„To neće utjecati na rezultate na vagi, ali željeli smo da prođete ovaj uspon još jednom - sada kao drugačiji ljudi“, dodala je Antonija o simboličnom izazovu koji ih očekuje. „Praktički da vidimo koliki smo napredak postigli ovdje“, kaže Dominik, a Ante dodaje: „Flashback na početak. Vratili su nas sad ovako mršavije i malo zdravije na ono gdje smo počeli.“ A Nena, uvijek spremna za izazov, odlučno poručuje: „Vrlo rado idem odraditi posljednji uspon!“

Dok se emocije miješaju, sjećanja naviru i svi su svjesni da je pred njima vaganje koje će odlučiti sve. „Odluka o tome kojih troje ide u finale - to će nam jasno reći zelena linija“, najavljuje Antonija. Napetost dodatno raste i zbog Nenine nagrade iz velikog izazova - njezin se postotak na vaganju utrostručuje. „Onda se utrostručuje i plus“, objašnjava Antonija, no Nena ostaje samouvjerena: „U mojoj glavi je to nemoguće, s obzirom na prehranu i na to da se pridržavam apsolutno svega.“ Predfinalnu epizodu 'Života na vagi' pogledajte večeras u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo, a sutra u 20.15 na RTL-u ne propustite veliko finale devete sezone i trenutak kada ćemo doznati tko je pobjednik 'Života na vagi'!