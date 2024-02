Nakon vjenčanja Irena iz 'Ljubav je na selu' otkrila: 'Valentinovo ću biti kod mame'

Irena Slopšek, kandidatkinja showa 'Ljubav je na selu', nedavno se udala za Kamerunca Fondu i krajem veljače planirala je i veliko svadbeno slavlje u Hrvatskoj, ali je zbog Bahrei njezine stambene situacije promijenila plan i odlučila je sav novac koji je planirala potrošiti na vjenčanje, darovati Bahri te organizirati samo malo intimno slavlje za najbliže.

Tako će organizirati samo ručak, a sada je za 24 sata otkrila i da će Valentinovo provesti bez supruga.

- Valentinovo ću biti kod mame jer je za mene Valentinovo biti s najdražima. Mama i moja pesica Lea ćemo biti zajedno - rekla je. Progovorila je i o odnosu s Bahrom.

- Nakon sezone Bahra me pozvala k sebi na kavu u Markuševec i tad mi je ispričala sve o sebi. Počele smo si pomagati novčano. Budući da ja imam auto, vozila sam je kamo god je trebala ići. Našla je posao u Češkoj preko oglasa i ja sam se rasplakala jer me bilo strah za nju. Nije imala novca, a tamo je trebala plaćati hranu i smještaj, mada je u oglasu bilo navedeno da je sve plaćeno. Kako je već tad, ne svojom krivnjom, bila u blokadi, nisam joj nikako mogla pomoći. Nakon nekoliko tjedana nazvala me oko ponoći i rekla je da je u Zagrebu - prisjetila se Irena pa nastavila:

- Vlasnik kuće prodao je kuću, pa se s bolesnom prijateljicom morala iseliti, a dobri ljudi iz Njemačke dali su joj stančić da ga samo održava i plaća režije. Kako u tom stanu dugo nitko nije živio, Bahra je u skladu sa svojim mogućnostima uredila stančić. Vozili smo tapison, peć, boje za zidove... Uvijek me nasmijavala, a i dobro počastila. Za nju nikad nije bilo teško ništa učiniti jer ona duplo vraća.

Bahra Zahirović više je puta sudjelovala u showu "Ljubav je na selu" i osvojila je simpatije gledatelja, ali s farmerima nije imala puno sreće i u showu nije pronašla idealnog životnog partnera. Nedavno je u jednom intervju Bahra pričala o svojoj teškoj životnoj situaciji i rekla je kako je podstanar otkako je završila tekstilnu školu te se uvijek nadala kako će imati svoj krov nad glavom, ali životne situacije su bile drugačije i taj plan nije ostvarila.

- Od malih nogu pratila me situacija nikakvog života. Otkako sam završila srednju tekstilnu školu, počela sam samostalan život. Uvijek sam bila podstanar, iako sam se nadala da ću jednog dana imati svoj dom. Međutim, životne situacije donijele su mi nešto sasvim drugo. Nikad nisam imala dovoljno velika primanja da budem kreditno sposobna i kupim si stan - ispričala je Bahra u intervju za Story.

Ubrzo je njezina prijateljica iz showa Ines Petrić odlučila pokrenuti humanitarnu akciju kako bi pomogla Bahri. - Treba kuća na poklon, ne mora biti u cvijeću, ili građevinski investitori koji bi sagradili mali, ali topli dom. Na poklon za moju Bahricu. Ne razmišljaj puno nego pomozi - napisala je Ines na Facebooku.

