Nakon što se slavna pjevačica iscrpila stresom oboljela je od ove bolesti

S više od 140 milijuna prodanih albuma glazbena diva Mariah Carey jedna je od najuspješnijih u povijesti. Astrološki je to cilj tipičnog Ovna.

Mariah je kći venezuelskog aeronautičara i američke operne pjevačice i trenerice pjevanja. Mamino pjevanje oponašala je u dobi od samo dvije godine pa je počela učiti pjevanje kada su joj bilo tek četiri godine. Ona je u školskoj dobi pisala svoje pjesme. Prvi profesionalni ugovor potpisala je s 18 godina. Mariah je vrlo temperamentna osoba, više emocionalna nego racionalna. Koliko god je talentirana za glazbu, toliko je preosjetljiva na svijet u kojem živi. Njezin ego ne podnosi prosječnost ni ignoriranje. Stalno joj je potrebna potvrda vrijednosti, potreba da bude broj jedan u svakom smislu.

Kada te pozornosti nema u dovoljnoj mjeri, tada nije u stanju pronaći sreću u sebi. Nakon što se potpuno iscrpila stresom zbog posla, Mariah je pala u depresiju i pokušala suicid. Nedostatak osjećaja emocionalnog zadovoljstva i ljubavi kod nje je gotovo konstanta. Teško joj je izbalansirati unutarnji i vanjski svijet, a pogotovu u nemilosrdnoj utrci za novcem i slavom (još k tome u Americi). Kako su planeti u vrijeme njezina rođenja bili grupirani na ekliptici, ona u životu prolazi periode “lančanih reakcija” – kada joj ide dobro, tada se to događa na više životnih područja, ali i periodi kriza se odražavaju na više životnih područja. Potrebne su joj svakodnevne meditacije i molitve kako bi balansirala svoje emocionalne oscilacije i energiju. Ona je to već i sama shvatila te se snažno okrenula vjeri koja joj pomaže. Neki svjetski vrhunski umjetnici tijekom povijesti pokazivali su preveliku senzibilnost, a zbog toga i autodestruktivnost, depresiju. Prolazili su svoje teške krize, a te krize su pretvarali u umjetnička djela. Nije lako nositi se s osjećajima koji su intenzivni i neobjašnjivi prosječnom ljudskom umu. U 2021. i 2022. godini Mariah će prolaziti novu etapu profesionalnog uspona, povratka na scenu u velikom stilu. Popratit će to i unutarnje krize, ali ih ona može prevladati uz pomoć vjere i pretvoriti je u nove svjetske glazbene hitove.

Uz glazbu, Mariah Carey će skrenuti pozornost na sebe ljubavnom vezom koje će po svojoj prirodi biti skandaloznija i ekscentričnija od svih dosadašnjih. Bit će to borba za ljubav, borba protiv suparnice koja će joj prirediti pravi rat. Možda će ovaj put njezin ego konačno nadići sebe a da ne našteti toj iznimnoj divi čarobna glasa.

