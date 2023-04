Nakon što se doznalo za novi posao, Kolinda Grabar-Kitarović oduševila fotografijama: 'Princeza'

Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović (54) otputovala je u Dublin prošlog tjedna gdje je sudjelovala na panelu u sklopu Bloombergove konferencije Gateway Europe. Kolinda se iz Irske javila na svojim profilima na Instagramu i Facebooku gdje je objavila nekoliko fotografija s konferencija, a obožavatelje je najviše oduševio njezin elegantni izgled.

Bivša predsjednica na konferenciji je nosila bijelu bluzu i elegantno crno odijelo sa strukiranim sakoom i uskim hlačama, u kojem je istaknula vitku figuru.

"Jako, jako lijepa i posebna", "Naša dika i ponos", "Prelijepa", "Princeza", "Uvijek lijepa", neke su od brojnih pohvala koje je Kolinda dobila.

Inače, Kolinda se od jeseni ponovno vraća na fakultet, ali u ulozi predavačice na novom studiju koji pokreće Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu u suradnji s Sapir Accademic College iz Izraela. Riječ je o samofinancirajućem diplomskom sveučilišnom studijskom programu na engleskom jeziku za koji se očekuje da će privući i strane studente.

Na kolegiju Moderna diplomacija i odnosi s javnošću studentima će predavati i Kolinda Grabar-Kitarović, bivša predsjednica Republike Hrvatske, koja je bila i pomoćnica glavnog tajnika u NATO-u, veleposlanica RH u SAD-u te ministrica vanjskih poslova i europskih integracija. Taj će kolegij držati i profesorica Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Ivana Bilić te bivši američki veleposlanik u Hrvatskoj James Brendan Foley

"Ovaj studij predstavlja novinu u visokoobrazovnom prostoru i to ne samo u Hrvatskoj nego i mnogo šire. Riječ je o posve inovativnom interdisciplinarnom dvogodišnjem diplomskom studiju, a izradili smo ga u suradnji s kolegama iz Izraela. To je prva konkretna suradnja naše zemlje s Izraelom u području visokog obrazovanja, konkretno u kreiranju studijskog programa. Sa znanstveno-nastavnog aspekta ovaj studij nudi ono najbolje iz Hrvatske i Izraela i to s ciljem daljnjeg osnaživanja prijateljskih odnosa između dviju država. S druge strane, on nudi kvalitetnije pozicioniranje budućih mladih stručnjaka na globalnom tržištu", rekla je za Slobodnu Dalmaciju dekanica Filozofskog fakulteta prof. dr. sc. Gloria Vickov.

VIDEO Mrle i Prlja iz Let 3 prije odlaska u Liverpool otkrivaju sve detalje nastupa na Euroviziji