Nakon što je smršavila gotovo 50kg i šokirala svijet, pjevačica se vraća na male ekrane

Bitanska glazbenica Adele, nakon transformacije u kojoj je smršavila gotovo 50 kg, na društvenim se mrežama pohvalila novim korakom u karijeri. Obožavatelji su s veseljem dočekali vijest da se Adele vraća na male ekrane i to već sljedeći tjedan kao najnoviji 'celebrity voditelj' emisije Saturday Night Live.

Iako je posljednje vrijeme uzela predah od nastupa i fokusirala se na rad na sebi, pojavit će se u ovoj emisiji gotovo 12 godina nakon svog prvog gostovanja, a pridružit će joj se kantautorica 'H.E.R' kao glazbeni gost.

Foto: Screenshot

Pjevačica je o svemu fanove obavijestila na Instagramu: "Tako sam uzbuđena zbog ovoga! I apsolutno prestravljena! Moja prva ikad voditeljska uloga i to za 'SNL' od svih stvari! Oduvijek sam htjela to napraviti kao samostalni trenutak, kako bih mogla zasukati rukave i potpuno se baciti u to, ali vrijeme nikada nije bilo pravo. Ali ako je ikad bilo vrijeme da skočimo na glavu zatvorenih očiju i nadamo se najboljem, to je 2020. godina, zar ne? To će biti gotovo 12 godina od dana kada sam se prvi put pojavila u emisiji, što je rezultiralo lansiranjem moje karijere u Americi, stoga jednostavno nisam mogla odbiti. A pored sebe imam i H.E.R kao glazbenog gosta, koju toliko volim", najavila je Adele ushićeno.

Saturday Night Live je trenutno na 46. sezoni, a voditeljske gaže postale su izrazita čast onima koji dobiju priliku.