Nakon duge i teške bolesti preminuo Nate iz Beverly Hillsa, tužnu vijest potvrdio kolega: 'Jako sam tužan'

U 86. godini života preminuo je glumac Joe E. Tata koji je slavu stekao ulogom Nata, vlasnika Peach Pita u kultnoj seriji Beverly Hills 90210. Tužnu vijest na društvenim mrežama otkrio je njegov kolega Ian Ziering, koji je u seriji tumačio lik Stevea.

- U posljednjih nekoliko mjeseci ostali smo bez Jessice Klein, jedne od najuspješnijih spisateljica i producentica serije 90210, ostali smo bez Denise Douse koja je glumila Mrs. Teasley, a jako sam tužan što s vama moram podijeliti da je preminuo i Joe E. Tata. Bio je jedan od najveselijih ljudi s kojima sam radio, velikodušan, mudar i dobar - napisao je shrvani Ian.

Inače, Joeu je prije četiri godine službeno dijagnosticirana Alzheimerova bolest, a njegova kći Kelly tada je napravila GoFundMe kampanju kako bi prikupila novac potreban za liječenje teško bolesnog oca.

- Moj tata, Joey, je pošten, ljubazan i zaista nevjerojatan otac - napisala je tada Kelly u opisu kampanje. - Nakon njegove posljednje uloge u seriji 'Tajanstvene djevojke' na ABC Family zdravlje mu se naglo pogoršalo. Godine 2014. napustila sam svoj dom kako bih se preselila k njemu, čime sam zapravo postala njegova njegovateljica s punim radnim vremenom - dodala je tada brižna Kelly.

Joe E. Tata glumio je u više od 200 epizoda Beverly Hillsa od 1990. do 2000. godine. Njegov kafić bio je omiljeno okupljalište glavnih likova Brandona, Brende, Dylana i Kelly. Osim u Beverly Hillsu ostat će upamćen i po ulogama u "Magnum P.I.", "The Rockford Files", "Hill Street Blues", "Batman" i "The A-Team".

