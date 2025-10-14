U 51. godini nakon borbe s teškom bolesti preminuo glazbenik D'Angelo

Glazbenik Michael Eugene Archer, poznatiji kao D’Angelo, preminuo je u dobi od 51 godine nakon borbe s rakom gušterače, priopćila je njegova obitelj, a javlja BBC. Obitelj je u izjavi istaknula da je njegovo naslijeđe iznimno dirljiva glazba te zamolila obožavatelje da proslave „dar pjesme koji je ostavio svijetu”.

Pjevač je bio poznat kao pionir žanra neo-soula, koji spaja R&B glazbu s drugim žanrovima, uključujući hip-hop i jazz.

Njegova tri albuma donijela su mu četiri Grammy nagrade. Glazbeni spot za njegov hit Untitled (How Does It Feel) privukao je veliku pozornost nakon što je u jednom kadru, potpuno nag, izveo pjesmu.

Rođen u Richmondu u Virginiji, u strogoj pentekostalnoj obitelji, D'Angelo je bio predodređen za glazbu. Njegov otac bio je propovjednik, a crkva njegov prvi glazbeni poligon. Talent je bio očit od najranije dobi; njegov stariji brat Luther zatekao ga je kao trogodišnjaka kako na klaviru samostalno svira pjesmu Princea, glazbenika koji će mu postati vječna inspiracija. Do pete godine već je bio glavni pijanist u očevoj crkvi, upijajući gospel, soul i blues koji su postali temelj njegova zvuka. Odrastajući, nije se ograničio samo na duhovnu glazbu. Njegova znatiželja i inteligencija vodile su ga prema funku, jazzu i hip-hopu, stvarajući jedinstveni glazbeni amalgam koji će ga kasnije proslaviti. S 18 godina, nakon tri uzastopne pobjede na legendarnoj "Amateur Night" večeri u Apollo Theateru, napustio je školu i preselio se u New York s jednim ciljem: osvojiti glazbenu industriju.

Njegov uspon bio je strelovit. Nakon što je impresionirao izvršnu direktoricu Jocelyn Cooper demo snimkama svog hip-hop sastava I.D.U., potpisao je ugovor s izdavačkom kućom EMI 1993. godine. Prvi veliki uspjeh stigao je već iduće godine, kada je supotpisao i koproducirao hit "U Will Know" za R&B supergrupu Black Men United, u kojoj su se našla imena poput Ushera, R. Kellyja i Boyz II Men. Pjesma je postala hit, a D'Angelo, koji se u spotu pojavio kao dirigent zbora, postao je najvruće novo ime u industriji. To je bila savršena uvertira za ono što je slijedilo. U srpnju 1995. objavio je svoj debitantski album, "Brown Sugar". To izdanje nije bilo samo album; bio je to manifest. Spajajući sirovost hip-hop produkcije s toplinom i melodioznošću klasičnog soula, D'Angelo je stvorio zvuk koji je bio istovremeno nostalgičan i futuristički. Album je iznjedrio hitove poput naslovne pjesme i platinastog singla "Lady", a kritičari i publika proglasili su ga začetnikom novog pokreta – neo-soula.

Nakon turneje i suradnji s umjetnicima poput Lauryn Hill i Erykah Badu, D'Angelo se povukao u studio kako bi stvorio svoje iduće remek-djelo. Pet godina kasnije, 2000. godine, objavio je "Voodoo", album koji je nadmašio sva očekivanja. Kompleksniji, mračniji i prožet funkom Georgea Clintona i afrobeatom Fele Kutija, "Voodoo" je bio glazbeno putovanje koje je debitiralo na prvom mjestu Billboardove ljestvice i osvojilo Grammy za najbolji R&B album. Vodeći singl, "Untitled (How Does It Feel)", postao je globalni fenomen, ponajviše zahvaljujući provokativnom videospotu u kojem se pojavljuje nag do pasa. Taj ga je spot preko noći pretvorio u seks-simbol, status s kojim se nikada nije pomirio. Teret slave, pritisak industrije i nelagoda zbog objektivizacije gurnuli su ga preko ruba. Nakon završetka svjetske turneje, vratio se u Richmond i nestao s javne scene na više od desetljeća.

Period koji je uslijedio bio je obilježen osobnim slomom. D'Angelo se borio s teškim alkoholizmom i ovisnošću o drogama, a samoubojstvo bliskog prijatelja dodatno ga je gurnulo u tamu. Uslijedila su uhićenja, prometna nesreća i niz objavljenih policijskih fotografija koje su prikazivale nezdravog i pretilog čovjeka, sjenu onog isklesanog umjetnika iz spota za "Untitled". Prekinuo je suradnju sa svojim menadžerom i članovima benda, a diskografska kuća obustavila je financiranje njegovog trećeg albuma. Činilo se da je jedan od najvećih talenata svoje generacije zauvijek izgubljen. Svijet je strpljivo čekao, a glasine o njegovom povratku godinama su kružile glazbenim kuloarima, potaknute tek povremenim gostovanjima na albumima drugih umjetnika poput Commona i Q-Tipa.

Iznenada, u prosincu 2014., nakon 14 godina tišine, D'Angelo se vratio. Potaknut prosvjedima u Fergusonu i društvenim nemirima, objavio je svoj treći album, "Black Messiah", remek-djelo političkog i duhovnog bunta. Album je snimio sa svojim bendom The Vanguard, a zvuk je bio sirov, nabijen energijom i beskompromisan. Kritika ga je jednoglasno proglasila albumom godine, a donio mu je i dva Grammyja, uključujući onaj za najbolji R&B album. Uslijedila je uspješna svjetska turneja "The Second Coming", koja je potvrdila da njegov glazbeni genij nije nimalo izblijedio. Njegov kasniji rad bio je rijedak, ali značajan, poput pjesme "Unshaken" snimljene za popularnu videoigru Red Dead Redemption 2.