Nakon 28 godina HRT napustio voditelj i urednik: 'Svaki je odlazak tužan, ali nastavljam živjeti'

Prvi voditelj religiozne emisije 'Mir i dobro' na HRT-u, Neno Kužina, ovih se dana oprostio s televizijom. Dugogodišnji novinar, urednik i voditelj u petak je službeno odradio svoj posljednji radni dan na Prisavlju gdje je proveo pola svog života.

- Svaki odlazak je možda tužan, ali nastavljam živjeti, pa Bog će opet providjeti i nekakve radne obveze. Treba se sad odmoriti i sabrati. Uz Božju pomoć bit će bolje. Nadamo se najprije zdravlju, a potom možemo donositi neke odluke i raditi planove - kazao je Kužina u intervjuu za Hrvatsku katoličku mrežu.

Foto: HRT

Na HRT je došao 1992. na poziv patera Tončija Trstenjaka s kojim je surađivao na Valovima Vatikanskog radija. Iza Kužine su emisije 'Mir i dobro', 'Agape', 'Blagdansko jutro' i gotovo 525 emisija 'Riječ i život' te brojni dokumentarci, prijenosi misa i reportaže. Sada će se od svega, kaže, prvo odmoriti.

- Mislim da se najprije treba odmoriti, a onda početi razmišljati o tome što zapravo još mogu dati Crkvi i narodu. Nisam ništa kalkulirao, niti sam u lipnju mislio kako ću u prosincu već biti u mirovini. Sretan što sam u životu radio ono što sam volio i ono što volim. To je blagoslov. Imate ljudi koji zalutaju na neka radna mjesta, bez obzira koji je to segment. Ali, meni se to nije dogodilo i zbog toga sam zaista radostan i Bogu zahvalan što mi je tako nešto omogućio - kazao je Kužina.

Foto: HRT