Nakon 14 godina napustila je RTL televiziju i posvetila se novom izazovu: 'Odluka je bila vrlo laka'

Mnogima omiljena voditeljica Antonija Stupar Jurkin već gotovo tri godine nije na malim ekranima. Godinama je bila neizostavno lice zabavnih formata RTL Televizije. Nesuđena stjuardesa voditeljsku karijeru počela je 2005. godine u emisiji “Auto Moto TV”. Već prvi angažman donio joj je naklonost gledatelja zbog čega su se novi projekti samo nizali. Gledali smo je u emisijama “Exploziv”, “Exkluziv”, “Exkluziv vikend”, “Extra magazin”, “EuroJackpot” te “Sve u šest”.

Nakon brojnih televizijskih angažmana Antonija se 2017. godine odlučila za veliku profesionalnu promjenu. Posao ispred kamere zamijenila je onim u PR odjelu RTL Televizije na poziciji event menadžer. Zbog toga je bilo teško pretpostaviti da je sredinom prošle godine nakon dugih 14 godina napustila televiziju na kojoj je počela svoju karijeru.

Ponovno uz knjigu

Proteklih mjeseci posvetila se obitelji, ali i obrazovanju pa je tako nedavno upisala usavršavanje na jednom zagrebačkom poslovnom učilištu. – Upisala sam na jesen smjer menadžer marketinga i event menadžera. Odluka je zapravo bila vrlo laka, htjela sam dodatno usavršiti znanje koje sam stekla tijekom dvogodišnjeg rada na televiziji kao event menadžerica – kaže nam Antonija koja odlično balansira između privatnih obveza i učenja. Sa suprugom Ivanom Jurkinom ima dvoje djece, djevojčicu Paolu i dječaka Ivana, a upravo joj je obitelj najveća podrška i motivacija za daljnji rad na sebi i svom obrazovanju.

– Uvijek sam govorila da je sve u dobroj organizaciji. Da je ponekad malo teže sve uskladiti, uistinu je tako, ali gdje ima volje, ima i načina. Paoli je jako zabavno to što sad obje idemo u školu. Smatra da je sada razumijem bolje jer vidim kako je to ići u školu (smijeh) – otkriva Stupar Jurkin, koja je progovorila i o odlasku s RTL Televizije i razlozima zbog kojih se nakon 14 godina odlučila na taj potez.

– Naravno da sam se zasitila medija. Prirodno je da čovjek raste i da se mijenja i jako sam sretna i zadovoljna što sam takvu odluku donijela. Prije svake odluke, manje ili veće, naravno da ide razmišljanje i promišljanje. Prelomila je želja za novim znanjima za koja nisam imala vremena u radnom odnosu u paketu s obitelji. Ipak, dan traje samo 24 sata i, s obzirom na to da sam željela biti tu za djecu, supruga i stjecati nova znanja, jednostavno nisam fizički mogla biti na punom radnom vremenu na poslu – kaže Antonija i dodaje da joj mali ekrani trenutačno ne nedostaju.

– O televiziji trenutačno ne razmišljam jer nemam vremena, a ako se dogodi nekakva ponuda bilo koje vrste, bila to televizija ili nešto posve drugo, naravno da ću razmotriti ponudu – ističe. Zanimljivo je i da je Antonija odmah nakon srednje škole upisala Učiteljsku akademiju, no, kako kaže, nikada nije požalila što se ne bavi poslom učiteljice. – Tada ne bih imala priliku provesti na televiziji 14 godina. Smatram da se u životu sve događa s nekakvim razlogom i baš u trenutku kada se treba dogoditi – govori 37-godišnjakinja koja se okušala i u manekenskoj karijeri.

Zdrav život

Tri je godine radila i živjela u Milanu, no 2004. godine ipak se vratila u Hrvatsku i upisala obuku za stjuardese i glumačku radionicu. No želja za radom pred kamerama bila je ipak veća pa je tako Antonija nakon prve uspješne odrađene televizijske audicije nastavila graditi voditeljsku karijeru. Mnogi joj, osim na uspješnoj karijeri, zavide i na besprijekornom izgledu u koji je ova bivša voditeljica uložila puno truda.

– Treniram dva puta tjedno, trudim se jesti zdravo. Ne preskačem obroke i ne zbrajam koliko sam i što pojela. Brinem se o svojem zdravlju jer se tako ja osjećam dobro. Znam da trenirajući radim nešto samo za sebe i mislim da je to ispravno. Već deset godina treniram dva puta tjedno po sat vremena i to je to. A zadovoljstvo koje dolazi zbog toga neprocjenjivo je, jednostavno ja to volim i tako živim – zaključuje Stupar Jurkin.