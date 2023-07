Nakon 10 sezona gasi se HRT-ova emisija: 'Hvala vam što ste nas gledali, vrijeme je za nove izazove'

Najpopularnija emisija koja se bavila obrađivanjem znanstvenih tema 'Treći element' više se neće emitirati. Nakon deset sezona ukida se emisija, a vijest je objavljena na službenoj Facebook stranici emisije. "Pala je posljednja klapa", napisali su na stranici uz nekoliko fotografija koje su obilježile proteklo desetljeće.

"Dragi naši vjerni pratitelji. Nakon deset sezona i 301 emisije vrijeme je da se podvuče crta ispod Trećeg elementa. Vjerujemo da smo vam u desetljeću druženja otkrili mnoge zanimljivosti iz svijeta znanosti, približili neke apstraktne teme i dali uvid u to kako izgleda znanstveni proces. Trudili smo se biti razumljivi (bilo nam je to ponekad teško) i zabavni (nekima od nas još teže) s više ili manje uspjeha. No uvijek smo donosili znanstveno potvrđene informacije i relevantne stručnjake.



Mi, kao znanstvenici bez prethodnog voditeljskog iskustva, trudili smo se uz pomoć sjajnog tima iza kamere pohvatati tajne voditeljskog zanata. Hvala vam što ste nas na tom putu pratili i podržavali. Došlo je vrijeme za neke nove izazove i neke nove formate. Naš YouTube kanal ostaje i dalje dostupan sa svim epizodama i nekim sitnim dodacima koje smo objavljivali", stoji u objavi.

Ispod objave odmah su se zaredali komentari gledatelja čija su mišljenja podijeljena oko ukidanja emisije. Neki smatraju da je ukidanje emisije opravdan potez dok drugi žale zbog istoga.

"Pozdravljam ukidanje ove emisije jer su se voditelji izgubili u nekom svom bezveznom aktivizmu i mizantropiji", glasi jedan od komentara gledatelja. "Podrška potezu HRT-a", poručio je još jedan nezadovoljan gledatelj.

Ipak, ima i onih koje je ova vijest rastužila. "Šteta. Radili ste odličan posao. I bilo je gušt sudjelovati. Treći element je trebao trajati zauvijek jer znanost i nove spoznaje nikad ne prestaju oduševljavati. Hvala svima", "Žao mi je, nedostajat ćete. Hvala, bili ste sjajni.Sretno u novim izazovima", "Hvala vam na za znanstvenu zajednicu izuzetno važnom angažmanu", samo su neki od komentara.

