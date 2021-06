Najveći šarmer showa otkrio: 'Dobio sam nekoliko ponuda za brak, na poruke žena ne stižem ni odgovoriti'

Dragan Kežić bio je jedan od ovogodišnjih farmera u 13. sezoni showa "Ljubav je na selu" a odmah je u prvoj epizodi šarmirao gledateljice.

- Malo je čudno, ponekad sam razmišljao jesam li možda mogao nešto drugačije napraviti, ali zapravo ne bih ništa posebno mijenjao u svom nastupu. Možda bih neke kandidate malo drugačije komentirao sada kad sam ih bolje upoznao. Ali vezano za sebe i farmu, sve sam iskreno odradio, onako kako su me srce i instinkt vodili, kazao je 46-godišnjak iz mjesta Otrić-Seoci blizu Vrgorca i Ploča u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju. Dodao je i kako će od zarađenog honorara kupiti mali moped. Kazao je i čime ga je privukla Olja, koja je na kraju otišla s njim na romantično putovanje.

- Ona je žena s pojavom, stasom i glasom. Skrenula mi je pozornost na sebe već prvim dojmom kad sam je vidio. Odmjerena je, sve radi i govori sa stilom i karakterom. A povezali su nas još više ti partyji i techno muzika koje oboje volimo, rekao je Dragan i dodao da ima pozitivno mišljenje o njoj.

- Mi figuramo kao par, kako sam već rekao i u emisiji, ali kroz vrijeme se više razvilo neko prijateljstvo među nama. Nije to otišlo u smjeru u kojem su gledatelji očekivali. Mislim da smo oboje bili preoprezni, prvo smo odlučili istražiti kakvi smo karakteri i osobe. A s druge strane, možda oboje još nismo spremni za neku ozbiljnu vezu, ona je to otvoreno i rekla. Simpatije su se razvile, mi se razumijemo pogledom, ali fali još neka karika da bismo se odlučili za neku vezu, kaže farmer koji je prije tri godine ostao bez supruge, a od tada je svojoj djeci i tata i mama. Nakon što se pojavio u showu počele su i brojne poruke obožavateljica.

- Da budem iskren, već je nakon prvih emitiranih epizoda počela ta lančana reakcija i javljanje djevojaka preko društvenih mreža i želja da me upoznaju. To je daleko nadmašilo moja očekivanja. Mnogima čak ne stignem ni odgovoriti jer stvarno ima previše zahtjeva. Tko zna, možda mi je promaknula neka savršena žena, rekao je Dragan i dodao da je dobio i nekoliko ponuda za brak. Složio se i da je sada puno zgodniji nego kada je imao kosu.

- Puno me je ljudi zvalo i pitalo da im ispričam to svoje iskustvo. Mislim da dosta njih koji to žele malo oklijevaju jer nemaju provjerene informacije, a ja sam sada javno istupio pa ih možda moja priča ponuka na odluku. Kad bih našao neku partnericu koja bi inzistirala da se ošišam naćelavo ili pustim kosu ja bih to napravio. Za pravu ženu ću učiniti sve, ali očekujem da je i ona spremna učiniti sve za mene, zaključio je Kežić.

