Najmlađa ovotjedna kandidatkinja Andrijana preuzela vodstvo na tablici

Studentica i volonterka Andrijana Prug otvorila je pretposljednji dan makarskog tjedna 'Večere za 5 na selu'. U njezine Igrane stigli su Marin, Marela, Darijo i Danijela. Ova 26-godišnjakinja ljubav prema kuhanju naslijedila je od svoje majke, a budući da uz kuhanje obožava i tradiciju svog mjesta - gostima je poslužila tradicionalnu večeru. Za svoj jelovnik i atmosferu Andrijana je dobila 37 bodova te je time prešla u ovotjedno vodstvo. Kandidate je oduševila desertom, ali i atmosferom, a najmanje se ekipi svidjelo predjelo.

Foto: RTL

Andrijana je pripravu večere započela glavnim jelom. Na popisu njezinih namirnica našli su se lignje, raštika, šampinjoni, riža, kukuruzna krupica, čokolada i vrhnje za šlag. Od namirnica je satkala jelovnik koji su činili predjelo Moderno zelenilo, glavno jelo naziva Lignje za gospodski način te desert kojem je nadjenula ime Bijelo-crni slatkiš.

Nakon što je Andrijana pripremila svoja jela, okrenula se dekoraciji stola, a ekipa se u kombiju našla pa zaputila u Igrane. Kandidati su odmah pretpostavili da će večera biti u kući, a u njoj je Andrijana lijepo dekorirala stol.

- Baš se uklopila, baš je super - ispričao je Darijo, a s njim se složio i Marin.

Tijekom vožnje ekipa je razgovarala i o samom jelovniku pa se Danijela povjerila ekipi:

- Ja se od ribe nikad ne najedem.

Kako god bilo, ekipa je ubrzo stigla u Igrane, a pred svojim domom dočekala ih je domaćica s aperitivom.

Foto: RTL

- Vidno je bila pod stresom, bilo joj je svega dosta - komentirala je Danijela Andrijanino ponašanje na samom aperitivu. Svima je mlada domaćica poslužila višnjevaču, a potom je ekipa sjela na predjelo - rižoto i pohanu raštiku. Moderno zelenilo poslužila im je na svojoj i majčinoj doti (mirazu), a ekipu je to dirnulo.

- Vučem traume iz djetinjstva, ja to nemam, ne mogu to servirati kući, a možda bih to htjela - komentirala je Danijela o Andrijaninom mirazu. Iako je raznježila ekipu, Andrijana nije ekipu impresionirala svojim jelom.

- Falilo mi je okusa - ispričala je Marela.

- Obožavam raštiku, fino ju je napravila - komentirao je, s druge strane, Marin. Predjelo je podijelilo ekipu, a onda je na stol stiglo

glavno jelo.

Lignje na gospodski način Andrijana je poslužila kao glavno jelo, a Marelu se odmah dojmila količina posluženog jela.

- Boja i izgled jela su mi izgledali super - komentirala je Marela. Složio se i Darijo, a zanimalo ga je i otkud joj lignje.

- Lignje u toću s prošekom, ugodno sam iznenađen i okusima - komentirao je Marin glavno jelo. Uz dvosmislene šale ekipa se zabavila uz blagovanje glavnog jela.

- Međusobna podbadanja su naše šale, no ništa tu nije zlonamjerno - otkrio je Marin o šalama ekipe.

- Ako je već htjela da prošek bude izražen, nije ga trebala toliko kuhati jer je ispario - rekla je o samom glavnom jelu Danijela, a složila se i Marela.

- Pura mi je bila vodena, nije bila začinjena - dodala je ugostiteljica.

- Andrijana je podbacila, htjela je pokazati tradiciju, ali je podbacila. Što se karaktera tiče, super se uklopila, ali iskustvo čini puno toga u životu - zaključila je Danijela nakon glavnog jela.

Desert Bijelo-crni slatkiš stigao je potom na stol, a svih je odmah oduševila kremoznost torte.

- Sama torta izgleda odlično - komentirao je Marin.

- Desert mi je bio odličan, krema je bila super, kolač je bio odličan, izgledao je lijep - pohvalila je Danijela desert. Darijo je također kolačem bio oduševljen, a Marela je zahvaljujući kremi konačno bila potpuno zadovoljna desertom.

Foto: RTL

Nakon što su večerali, kandidatima je Andrijana poslužila prigodne poklone iz svojih Igrana, a za njih je također dobila pohvale od ekipe. Komplimenti su stigli i na račun atmosfere, a potom je stiglo i glazbeno iznenađenje, gospodin Dragan Petrović Gaga je, nakon Marinove, stigao zapjevati i na Andrijaninoj večeri. Kandidate se najviše dojmio desert, a potom i atmosfera, a za večeru koju je upriličila dobila je 37 bodova! Deset bodova udijelili su joj Darijo i Marela, Marin je Andrijani dao devet, a osam bodova dala joj je Danijela, Andrijana je tako prešla u ovotjedno vodstvo.

