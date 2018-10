Najkomentiraniji i najiščekivaniji filmovi godine

Iako su je mnogi već gledali, svakako ćemo početak nove kolumne iskoristiti za najavu “Tabua”, sjajne britanske serije koju je osmislio i u kojoj glumi Tom Hardy.

Dobro je što je ušla u HTV-ov izbor pa je već od ovog utorka mogu gledati i oni koji prije svega gledaju nacionalnu dalekovidnicu umjesto novovjekih komercijalnih kanala. Priča o Jamesu Delaneyju, Bondu 19. stoljeća donosi izvrsnu atmosferu, Hardy sjajno tumači osebujnog Delaneyja a rješenje zapleta ostaje skriveno do kraja. Odlično dođe dok čekamo još jednog pravog Bonda. A s njim već neko vrijeme ima problema jer nakon što je od režije odustao Danny Boyle, kao redatelj je najavljen Cary Joji Fukunaga, sjajan čovjek u svojem poslu, no nikada nije režirao ništa slično. Tako su se i prije negoli je Fukunaga krenuo počele u medijima izražavati sumnje o tome hoće li on doista moći zadržati Bonda unutar uobičajenih granica, a ne gurnuti ga preko ruba s obzirom na to da se dosad i bavio rubnim temama.

Foto: PA/Pixsell

Dok čekamo novog, 25. Bonda, možemo se utješiti jednim starijim iako nije među boljima, “Zrno utjehe” koji se prikazuje već u subotu na Novoj TV. Oni koji žele vidjeti kako izgleda Fukunagin rad, a ne smeta im nedostatak titlova, neka odu na Netflix gdje se prikazuje njegova serija “Maniac” s Emmom Stone i Jonahom Hillom. Znanstveno-fantastična drama s elementima komedije govori o dvoje shizofrenika koji misle da će im inovativna terapija pomoći da se riješe svojih životnih problema. Što naravno ispada netočno i vodi ih u različite bizarne situacije.





Ako vam se ne gleda Netflix bez titlova, prebacite se na HBO gdje počinje “Sajam taštine”. Još jednu adaptaciju književnog klasika Williama M. Thackeraya krasi odlična izvedba glavne glumice Olivie Cooke u ulozi Becky Sharp koja se nastoji uspeti iz siromaštva u visoko društvo i upoznaje njegove najrazličitije vidove i mnoštvo različitih osoba. Mali je kuriozitet to što se u ulozi Williama Makepeacea Thackeraya pojavljuje legendarni član Montyja Pythona Michael Palin.

Foto: PA/Pixsell

Mali dragulj koji nudi HTV je odlično ocijenjena britanska serija “Nezaboravljeni” čija druga sezona kreće 5. listopada. Priča o zaboravljenim slučajevima osvojila je i nagrade BAFTA očito ne samo zbog tematike koju smo već gledali u drugim serijama, nego i zbog scenarija u kojem su stavovi dvoje detektiva uvijek na kušnji jer dolaze u situacije kad treba donijeti odluku ima li, primjerice, kazne za žrtvu koja postane kriminalac. Bogat televizijski tjedan ne oskudijeva ni dobrim filmovima, pa možete birati hoćete li u kino ili ostati pred ekranom kod kuće. U kinima je upravo počeo igrati novi film Arsena Antona Ostojića “F20”. Psihološki triler o odnosu Martine koja radi u očevoj pizzeriji pomažući pri dostavama i Filipa koji u roditeljskom stanu prikraćuje vrijeme igrajući igre prerasta u horor koji rezultira nizom ubojstava. Osvježenje u domaćoj kinematografiji pravi je film za mlade, svojevrstan “Psiho” na hrvatski način u kojem Filip Mayer i Romina Tonković sjajno tumače prilično teške uloge Martine i Filipa. Vrijedi potrošiti jednu večer na “F20”.

Ako ostajete kod kuće, u nedjelju će HBO premijerno prikazati Dunkirk Christophera Nolana, jedan od najkomentiranijih filmova prošle godine. Ambiciozni ratni spektakl govori o bitci koja je možda bila i presudna jer je u njoj britanska ekspedicija u okupiranoj Francuskoj ostala neoštećena i zbog velike požrtvovnosti velike flote privatnih čamaca i brodica koje su preko Kanala nosile svoje vojnike doma. Ne možemo ne podsjetiti na klasik “Gospodar i ratnik: Daleka strana svijeta” koji se na Foxu prikazuje u utorak i u kojem je Russell Crowe ostvario jednu od svojih boljih uloga. A tjedan je dobar i za dokumentarce. Na HTV-u se također u utorak emitira “Jackie Kennedy – Borba za građanska prava” o malo poznatom aktivizmu prve dame Sjedinjenih država koja se u doba kada crnci još nisu imali građanskih prava borila protiv segregacije. Iako je priča o ubojstvu njezina muža JFK-a ispričana na svim jezicima, možda je manje poznato kako je tražila da njegov kovčeg nose Afroamerikanci. Uostalom, s njime se i vjenčala u haljini koju je naručila kod tamnopute stilistice.

I za kraj, prava poslastica: HBO u četvrtak premijerno prikazuje “Jane Fonda u pet činova”, dokumentarac o životu velike glumice i borkinje za ljudska prava. U ovom filmu Jane Fonda otkriva gotovo sve, i bipolarni poremećaj majke koja zbog toga počini samoubojstvo i velikog oca Henryja koji nastoji to zataškati. Nastavak kompliciranog odnosa koji se riješio tek potkraj očeva života, tri braka s velikim muževima, a svaki je od njih na Jane ostavio dubok trag, sve popraćeno izjavama ljudi koji su ključni za njezinu karijeru i život.