Na set su često dolazili branitelji i davali savjete i podršku. Bili su zadovoljni onim što su vidjeli

Netko treba završiti fakultet, a netko treba završiti rat. Tu je rečenicu izgovorio prijatelj Joška Lokasa s kojim je trebao ići na studij u Zagreb, ali tada počinje rat, prijatelj se prijavljuje u Hrvatsku vojsku i od tog trenutka sve se mijenja. Upravo ova rečenica bila je okidač i razlog zbog kojeg je Lokas odlučio snimiti seriju “Nestali” koja će premijeru imati u ponedjeljak 3. veljače na Prvom programu HRT-a u 21 sat.

– Od tog trenutka sve se mijenja. Čekajući susrete s njim i njegovim suborcima, a mojim prijateljima, rođacima i poznanicima, uvijek sam svjedočio anegdotama iz rata i duhu malih običnih ljudi koji su ga iznijeli. Svih tih godina proganjala me činjenica da su jedna ili dvije generacije ljudi zakinute za civilni život i mirnodopsko stanje i da se vjerojatno nikad neće više vratiti onakvi kakvi su u ratnu priču otišli. Ono što mi je tada bilo jasno da je dio njih, koji su srećom preživjeli, nepovratno nestao – govori nam Joško.

Foto: Promo

Od 1994. godine prikupljao je bilješke koje je 2010. godine složio u suvislu cjelinu i tako napisao scenarij za seriju od četiri epizode u trajanju od 52 minute kroz koje nam donosi priču o šestorici hrvatskih vojnika koji su desetak dana uoči Oluje, nakon vojne operacije ograničenog zahvata, ostali iza neprijateljskih linija odsječeni od ostatka svoje jedinice. Za njih šest zbog jednog će se nepromišljenog poteza povratak na hrvatski teritorij pretvoriti u nemoguću misiju. Lokas nam pojašnjava kako cijelu ovu priču vodi kao fikciju koja je inspirirana stvarnim događajima jer su se zapisane priče dogodile u razdoblju od 1991 do 1995. godine.

– Mi smo ih smjestili u razdoblje od nekoliko dana prije Oluje i samo jutro Oluje. Ono čega smo potpuno svjesni jest da ne možemo ispričati ratni put svakog sudionika Domovinskog rata, ali možda možemo na trenutak pokazati one koji su u ratu umjesto imena imali nadimke kojima su ispisivali stranice svoje nesebičnosti kada je najviše trebalo. Riskirali su sve što imaju za nešto puno veće. Da američko-izraelska koprodukcija nije zauzela ime “Our Boys”, najbolje ime za seriju bilo bi “Naši dečki.”, ali mislim da i ovako pokazujemo poantu. Šestorica hrvatskih vojnika koji 1995. ulaze u tzv. Krajinu i bivaju proglašeni nestalima u akciji. Priča je tim zanimljivija jer pokazuje susret naših vojnika sa životom civila u Krajini i naravno vojski koje su se nalazile na tom području. Ne smiju privlačiti pozornost u želji da pronađu jednog ratnog zločinca koji njihovo putovanje čini iznimno teškim i neizvjesnim. Jer ugroze li ijedan život sve pada u vodu. Time svjedoče raznim realnim, ali i pomalo nadrealnim događajima – otkriva nam Lokas. Lokacije na kojima je serija snimana bile su nemilosrdne, a ni vrijeme nije bilo blagonaklono i to je u velikoj mjeri obilježilo snimanje.

– Raspon temperature kretao se od 9 stupnjeva ujutro do 38 po danu. Kiša je znala u istom danu pasti nekoliko puta i onda bi nakon toga sunce sve spržilo. Izgledali smo kao nekad većina naših koji preko ljeta dođu iz Njemačke. Tonskoj ekipi visoke su temperature znale otopiti gumbe na opremi. Bilo je pakleno, ali kako glumac Goran Navojec kaže nakon odgledanog materijala: “Evo, možeš slobodno i prirodu potpisati uz glumce jer se cijelo vrijeme igrala s nama i koliko nam je na snimanju odmagala toliko nam je u slici, u konačnici, pomogla – prisjeća se Joško kako je izgledalo snimanje i koristi priliku da zahvali svima za odličan posao koji su odradili.

Foto: Clinica studio

– Veliko hvala HRT-u na povjerenju te cijeloj ekipi koja je radila na seriji “Nestali”, našim sponzorima, prijateljima projekta bez kojih bi dovršenje sve četiri epizode bilo nezamislivo i naravno dobrim ljudima iz Zadarske županije te Grada Zadra, Starigrada Paklenice, Rovanjske i Selina koji su nam nesebično pomagali pri realizaciji projekta. Svi su odradili profesionalno i pošteno svoj posao i nadam se da će gledatelji to prepoznati. Vođeni redateljima Kristijanom Milićem i Goranom Rukavinom, direktorom fotografije Mirkom Pivčevićem i kolegama producentima iz Clinica studija, Domagojem Jovićem i Vedranom Kasapom, projekt će napokon ugledati svjetlo dana. Onog trenutka kada predate seriju i znate da je gotovo i da serija ide u neki novi, svoj život miješaju se osjećaji. Mislim da smo se napatili dok smo je snimali, ali nadam se da će se sve to vratiti u finalnom proizvodu – kaže Joško. Gledatelji i branitelji nisu štedjeli kritike seriju “General” koja se prikazivala prije “Nestalih” i pronašli su brojne greške i nepravilnosti u seriji, a branitelji su bili nezadovoljni kako su prikazani neki događaji i operacije Domovinskog rata. Pitamo Joška boji li se sličnih kritika?

– “Generala” nisam stigao pogledati jer smo bili zauzeti oko vlastite serije, ali kao i svi čitam novine i portale. Ne ulazim u problematiku jer, ponavljam, nisam gledao nijednu epizodu. Kritika će biti i toga smo svjesni jer ponavljam ne možemo ispričati sve priče ljudi koji su bili sudionici Domovinskog rata, ali ako ih podsjetimo barem na trenutak na njihove prijatelje, suborce i one koji su tada bili rame uz rame s njima, uspjeli smo – odgovara nam. Svi glavni likovi i glumci koji su ih utjelovili jednako su mu dragi i ne može izdvojiti nikoga posebno. Sve ih podjednako hvali, od profesionalnih glumaca do naturščika.

Foto: Clinica studio

– Šestorica glavnih koje tumače Goran Navojec, Bojan Navojec, Filip Križan, Marko Cindrić, Alan Katić i Vedran Živolić jednako su mi dragi, poput Marije Škaričić koja se u seriji pojavi na najzačudniji način i sve nas obori s nogu, do Nikše Butijera koji odigra tako dobru rolu pa do odličnog Tarika Filipovića ili Enisa Bešlagića kojeg će gledatelji vidjeti u jednom drugom svjetlu. Tu je Sandra Lončarić u glavnoj ženskoj ulozi, Anja Matković kao Romkinja… Izostavljam sve ostale poput lude kombinacije negativaca Enesa Vejzovića, Marinka Prge ili Mladena Čuture. Naturščici poput Jurice iz Starigrada ili moje Jelene i Petre… Bolje da stanem jer ne spominjem sve, a to nekako nije fer. Kada pogledate odjavnu špicu, probajte zamisliti sve te ljude na jednom mjestu, od statista pa do vrhunskih glumaca profesionalaca, s istim ciljem. Uloge koje su tumačili naši glumci nisu se dijelile po količini teksta i napokon sam se na vlastite oči mogao uvjeriti kako ne postoje male uloge – govori Joško. Glumci su, kaže išli na treninge borilačkih vještina i na obuku rukovanja oružjem te vojnim kretanjem.

– Mislim da smo ih namučili, ali ni u jednom trenutku ništa im nije bilo teško i dali su se u projekt 100%, barem je to moj dojam, a vjerujte, nije im bilo lako. U jednom trenutku počeli su djelovati kao ljudi koji su stvarno prošli rat i to nije samo moj dojam. Na set su nam često dolazili branitelji i davali savjete i podršku. Bili su zadovoljni onim što su vidjeli i to nam je dalo smjer za dalje – kaže nam scenarist Lokas. U kratkom vremenu zaredale su se dvije serije s tematikom iz Domovinskog rata, imamo li dovoljno sadržaja o Domovinskom ratu u medijskom prostoru i želi li mladima pa tako i svojoj djeci ovom serijom približiti događanja iz vremena kada se oni još nisu rodili?

Foto: Privatni album

– Mislim da bismo slobodno mogli u nekom dvogodišnjem ritmu izbacivati teme iz Domovinskog rata, ali ne na konto drugih tema koje se trebaju obrađivati u hrvatskom igranom prostoru nego uz njih. Ne opterećujem djecu ratom jer se nadam da se rat više nikad neće dogoditi nigdje, ali nažalost i sami su svjesni njega jer ih na ovakav ili onakav način neminovno okružuje. Imaju već dovoljno godina da sami shvaćaju svijet oko sebe, a rat je nažalost dio toga. Pokušavam ih odgojiti tako da sude po čovjeku jer će im možda upravo taj netko postati najbliži i biti uz njih cijeli život. Nadam se, kao i svi, da neće iskusiti ono što su iskusili junaci ove priče. Mladi će prepoznati naše likove i sigurno će se identificirati s njima, ali nadam se da će shvatiti ulogu prijatelja i prijateljstva u životu. Jer ne moramo misliti isto da bismo funkcionirali. Razloga za sukob ima napretek, treba hrabro pronaći razlog za zajedništvo – govori. Jednu od glavnih uloga, uz ostala dobro poznata glumačka imena, tumači i Alen Katić koji je u glumačkoj podjeli postao Delon, zapovjednik grupe koji je bio i u Legiji stranaca i početkom Domovinskog rata vraća se u Hrvatsku. Ima bogato ratno iskustvo i zato vodi jedinicu koja ima najteže zadatke.

– Ono što Delona najviše izdvaja je preuzimanje odgovornosti za svoje postupke, ali i za živote svojih suboraca. Gotovo je svakodnevno primoran donositi teške i neizvjesne odluke, pri čemu se paralelno suočava s kriznim situacijama i svojim unutarnjim psihičkim stanjima – opisuje Alen svoj lik i ističe da mu je najveći izazov bio dijalekt kojim nikada dotad nije govorio.

– Dijalektu smo se posvetili mjesecima prije snimanja i zahvaljujem mentorici Juliji na pomoći. Specifično je što se protagonisti često nalaze u ekstremnim situacijama, pa je bilo potrebno proizvesti i ekstremne emocije, što je također bio veliki izazov. U tome su mi pomogle intenzivne glumačke probe i zajednička vojna obuka, te vjerujem da smo zahvaljujući tome uspjeli vjerodostojno odigrati najteže emotivne scene i prikazati odnose ljudi koji su najteže ratne godine proživjeli zajedno, pri čemu je nerijetko život svakoga od njih ovisio o čovjeku koji je pored njega – govori Katić. Njegov kolega glumac Vedran Živolić u seriji igra Papu, koji ima misiju pronaći jednog čovjeka i ubiti ga.

– Tad bi za njega stao rat. Ali on lovi duha, kao pas koji lovi svoj rep. U tom traženju izbrisale su se linije i konture života, želje i potrebe. Ne može više stati. Smrt je ono što je naučio živjeti. Ovisan o smrti. Dijeliti smrt. Rat je njegova igra, šuma prijatelj, a okular snajpera osjetilo. Prestao je osjećati, maštati, željeti, postao je žrtva svog rata – opisuje nam Živolić svoj lik. Kaže kako se nada da su ovom serijom ispričali priču o jednoj izgubljenoj, nestaloj generaciji, o tome kako se dojučerašnja braća žele uništiti, te kako u ratu nisu svi ljudi ljudi.

Foto: Davor Puklavec/Pixsell

– Rat je najbesmisleniji izum čovječanstva. Bez obzira na ime vojske ili uniformu, u ratovima postoje vojnici-ratnici koji ostaju ljudi. Želio sam pronaći takvog čovjeka u tijelu, kretanju, razmišljanju, duševnom stanju i trenutku. Zaći dublje u psihu takvog ratnika s osobnom misijom – zaključuje Vedran. Marko Cindrić pak glumi Gradskog, dečka iz Zagreba, koji se nekim stavovima drastično razlikuje od ostale petorice. – Fizička sprema za taj teren bila je prioritet kao i to da kroz razne drilove, istraživanja, zajedničke probe uvjerim samoga sebe da sam proveo dosta vremena u ratu – kao najveći izazov ističe Marko Cindrić. Joško Lokas na kraju razgovora izražava želju da serija “Nestali” dobije i drugu sezonu.

– Ova sezona pokazuje sami kraj rata, ali naši se likovi ne poznaju cijeli život. Njih je spojio rat, a ja bih volio pokazati njihove civilne živote 1991., kako su se upoznali te zajedno proveli vrijeme od 1993. godine pa do kraja rata. Tu bismo se vratili u godine civilstva i prve dane rata – kaže Lokas.