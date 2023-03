Na pozornici se pojavio i našmrkani medo: 'Jel' to od publike pokušavaš nabaviti kokain?'

Jedan od najzanimljivijih momenata na ovogodišnjoj dodjeli Oscara dogodio se prilikom predstavljanja nominiranih u kategoriji najbolji specijalni efekti, kada su se na pozornici pojavili prezenteri - glumica i redateljica Elizabeth Banks (49) i glavni "glumac" njenog novog filma "Kokainski medvjed". Izlazeći na pozornicu Banks se spotaknula i zamalo pala.

- Nedavno sam režirala taj film i ovako bi izgledao medvjed da specijalni efekti ne postoje, našalila se Banks dok je medvjed plesao kraj nje.

- Prestani, ne maši s tim šapama. Je l‘ ti to pokušavaš nabaviti kokain? Strpi se i pričekaj do zabave nakon dodjele kao i svi drugi, nastavila je.

- Kokain u filmu nije stvaran, to su bili specijalni efekti. Da oni ne postoje kokainski medo bi bio samo neki glumac u kostimu medvjeda, vjerojatno našmrkan - poručila je Banks publici koja se dobro zabavljala.

Cocaine Bear tripped Elizabeth Banks as she came out to announce the #Oscar for Best VFX pic.twitter.com/bACRffMgrC