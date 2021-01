Na Netflixu svakog tjedna novi film

Svakog tjedna novi film strategija je Netflixa za ovu godinu. I to i dalje filmova s vrhunskim glumcima i vrhunskim redateljima, već kako smo i navikli od ove streaming platforme koja je, naglasimo, pobijedila Netflix. Pogledamo li tek ovlaš o kome se točno radi vidjet ćemo imena poput Jane Campion (The Power of the Dog), Paola Sorrentina (The Hand of God) i Adama McKayja (Don't Look Up). Slijedi godina filma ispunjena popularnim žanrovima– zombije (Army of the Dead), kauboje (The Harder They Fall, Concrete Cowboy) i srednjoškolskim romansama (uključujući i kulminaciju trilogija To All the Boys i The Kissing Booth). A onda su tu vriskovi tinejdžera (trilogija Fear Street, There’s Someone Inside Your House), filmske adaptacije omiljenih knjiga (The Woman in the Window, Munich, The Last Letter from Your Lover) i blockbustere prepune andrenalina (Red Notice, Sweet Girl, Kate).

Zatim su tu i najveće svjetske zvijezda poput Leonarda DiCapria, Sandre Bullock, Dwaynea Johnsona, Idrisa Elbe, Meryl Streep, Zendaye, Jennifer Lawrence, Ryana Reynoldsa, Jennifer Garner, Gal Gadot, Davea Bautistu, Naomi Watts, Jakea Gyllenhaaala, Johna Davida Washingtona i Octavie Spencer. Kao i filmove omiljenih redatelja kao što su Zack Snydera, Nora Fingscheidt, Joe Wright, Antoine Fuqua, Shawn Levy, Robert Pulcini i Sharie Springer Berman i redateljskih debija Halle Berry i Lin-Manuela Mirande.

Red Notice je tako akcijski krimić na temu Interpolove crvene tjeralice s Dwayneom Johnsonom koji je profiler FBI-ja te Gal Gadot i Ryanom Reynoldsom u ulogama dvoje kriminalaca rivala. To je prvi potencijalni blockbuster koji ćemo vidjeti na Netflixu. Od producenata Jay-Z-ja i Lawrencea Bendera stiže The Harder They Fall s Reginom King, Idrisom Elbom i Delroyjem Lindom. Riječ je o westernu u kojem Nat Love otkriva da je njegov neprijatelj Rufus Buck izašao iz zatvora kako bi ponovo okupio svoju bandu. Nat kreće osvetiti se Rufusu. Primjećujete kako su u ovom westernu glavni glumci – tamnoputi. Elbu ćemo još vidjeti i u filmu o odrastanju Concrete Cowboy. Slijedi Thunder Force, film o superherojima u kojem se dvojica prijatelja iz djetinjstva ponovo susreću nakon što jedan od njih osmisli napravu pomoću koje dobivaju moći kojim se mogu suprotstaviti superzločincima. Octavia Spencer, Bobby Cannavale, Jason Bateman samo su neka od imena koja ćemo vidjeti u ovom filmu. Halle Berry ćemo ovaj puta kao redataljicu upoznati ali i vidjeti kao glavnu glumicu u Bruised. Njezino debitantsko redateljsko ostvarenje prikazuje bivšu borkinju MMA sporta koja se bori za starateljstvo nad svojim sinom usput se boreći da oživi svoju karijeru.

Amy Adams, Garyja Oldmana, Anthonyja Mackieja, Jennifer Jason Leigh, Julianne Moore gledat ćemo u The Woman in the Window, filmu o agorafobičnoj ženi koja iz svojeg stana u New Yorku počinje špijunirati nove susjede pa i svjedoči nasilju. Favorita publike Chrisa Hemswortha vidjet ćemo u Escape from Spiderhead, sci-fi trileru gdje u bližoj budućnosti dva zatvorenika bivaju suočena s vlastitom prošlošću u zatvoru koji vodi genijalni vizionar no koji na zatvorenicima eksperimentira koristeći lijekove koji utječu na njihove emocije. The power of the Dog scenaristica je i redateljica Jane Campion a u toj priči o bogatoj braći iz Montane koji su suprotnost jedan drugome a zajedno vode najveći ranč u toj državi gledat ćemo Benedicta Cumberbatcha, Kirsten Dunst, Keitha Caddardinea… Vjerojatno će se mnogima svidjeti ta priča u kojoj vrijeme kao da je stalo a bratsko rivalstvo slama se, naravno, na jednoj ženi. Za kraj smo ostavili garantirani hit s Leonardom di Capriom, Jennifer Lawrence, Jonah Hillom, Tylerom Perryjem, Timothee Chalametom, Ronom Perlmanom, Cate Blanchett i Meryl Streep. U Don't look back govori se o dvoje astronoma koji moraju upozoriti javnost kako se Zemlji približava komet koji je može uništiti. No, dodajmo samo i Hand of God koji Paolo Sorrentino najavljuje kao njegov osobni film u kojem po prvi puta u karijeri može ispričati na svoj način roman o stvaranju koji je istodobno lagan i bolan.